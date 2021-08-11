В Елгаве молодая пара оставила без присмотра своего месячного ребенка. Полиция возбудила дело

Рейд

Инспекторы превентивной группы по преступности несовершеннолетних Елгавской муниципальной полиции в минувшие выходные провели рейд, чтобы напомнить несовершеннолетним об их обязанностях перед обществом и самими собой, соблюдая принятые в обществе нормы поведения при нахождении в общественном месте.

По итогам рейда возбуждено 11 дел об административных правонарушениях за курение, употребление алкоголя и нахождение на улице без присмотра родителей.

Представитель муниципальной полиции Сандра Матулена сообщила, что целью рейда было проведение профилактических работ по установлению общественного порядка в городе и порядка среди несовершеннолетних, чтобы те не курили, не употребляли алкоголь и не находились на улице в ночное время.

В ходе рейда было проверено 56 несовершеннолетних, шестерым из них вынесен устный выговор за различные нарушения, а в 11 случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

В ходе рейда трое несовершеннолетних были задержаны за хранение электронных курительных устройств или табачных изделий, четверо несовершеннолетних - за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и трое несовершеннолетних - за курение.

Полиция также задержала 14-летнюю девочку, которая находилась в общественном месте после 23:00 без родителей и в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении несовершеннолетних возбуждено дело об административном правонарушении, а в связи с нахождением подростка в общественном месте в ночное время без сопровождения родителей, будет возбуждено дело и против них.

Месячный младенец без присмотра

Также во время рейда возле магазина на улице Оскара Калпака полиция заметила девочку, которая кого-то ждала.

"Через мгновение из магазина вышел молодой человек, который передал девочке зажигалки, и они оба начали курить. Подъехав к молодым людям, выяснилось, что девочке 16 лет, а молодому человеку - 19. Оба заметили, что торопятся домой, потому что в квартире без присмотра остался их общий месячный ребенок", - пояснила Матулена.

Вместе с молодыми людьми было проведено обследование по месту их жительства, выяснилось, что в квартире действительно находился месячный ребенок. Родители объяснили, что оставили ребенка ненадолго - чтобы отлучиться в магазин.

Угрозы для ребенка выявлено не было, но против обоих родителей возбуждено дело об административном правонарушении.