Пурвциемс, Кенгарагс и не только: Стакис проведет встречи с рижанами в девяти микрорайонах столицы

Цикл встреч пройдет с 17 августа по 2 сентября. Рижанам предлагается задавать вопросы и высказывать мнения еще до встреч, заполнив опрос о проблемах микрорайонов на сайте Riga.lv.

В ходе встреч рижане смогут задать мэру Риги вопросы, встретиться с представителями самоуправления, обсудить темы жилищных проблем, обслуживания жилого фонда, благополучия рижан, мобильности и транспорта, городского хозяйства, развития городской среды и будущего Риги.

Встречи также будут транслироваться в прямом эфире на сайте riga.lv, портале facebook.com/Riga.lv и в записи на телеканале ТV4.

В связи с введенными в стране ограничениями очное участие в мероприятиях возможно только при предъявлении действующего ковид-сертификата вместе с документом, удостоверяющим личность.

17 августа состоится встреча Стакиса с рижанами в Зиедоньдарзсе,

19 августа - в парке Даугавгривской средней школы,

26 августа - в Пурвциемской средней школе,

30 августа - в Эбельмуйжском парке, в культурном комплексе Strops,

31 августа - на Кенгарагском променаде возле 51-й Рижской средней школы,