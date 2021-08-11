Даете ребенку играть со своим телефоном? Полиция призывает родителей помнить о важном нюансе

Полиция сообщает, что в Центр тревоги поступает немало ложных звонков, которые совершают дети, передает Rus.Postimees. Например, только в июле таких звонков в соседней стране было как минимум 400.

"Любой ложный звонок на номер службы экстренной помощи означает, что на линии в тот момент на одного организатора спасательных работ меньше", - отмечает полиция.

Стражи порядка подчеркивают, что даже с телефона без SIM-карты можно позвонить на номер 112, о чем следует помнить родителям, когда они в следующий раз будут давать детям играть с телефоном.