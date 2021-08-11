Ср, 11.08.2021
Я считаю, что в Беларуси произошла революция, в сознании людей прежде всего. Валерий Цепкало, белорусский государственный деятель
Валерий Цепкало, белорусский государственный деятель
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"Откуда взялись - не знаю". Как ночью на среду группа мигрантов пересекала латвийскую границу

Migrantide kinnipidamine Valgevene-Leedu piiri ületamise järel. ФОТО: Vidmantas Balkūnas

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Беларусью действует с полуночи 11 августа, и первая ночь у сотрудников госпогранохраны была напряженной, сообщает TV3 Ziņas.

В 3:00 утра в дежурном отделении Пограничной службы города Робежниеки в очередной раз сработал датчик движения на белорусско-латвийской приграничной зоне. Пограничники вместе с кинологами и патрулями сопровождения выезжают в определенное место, где обнаруживают группа нелегалов.

Понятно, что дорога была непростой - об этом свидетельствует грязная одежда, усталые лица и взгляды детей. Иммигранты, которых всего 27, не знают, куда они приехали.

"Ситуация кардинально изменилась. В течение этих трех дней у нас в среднем по 50 нелегальных иммигрантов, в основном граждане Ирака, женщины, дети вплоть до младенческого возраста", - комментирует ситуацию Илмар Айшпурс, начальник управления пограничной службы Робежниеки.

Подробнее - в выпуске передачи.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)


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