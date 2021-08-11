"Откуда взялись - не знаю". Как ночью на среду группа мигрантов пересекала латвийскую границу

В 3:00 утра в дежурном отделении Пограничной службы города Робежниеки в очередной раз сработал датчик движения на белорусско-латвийской приграничной зоне. Пограничники вместе с кинологами и патрулями сопровождения выезжают в определенное место, где обнаруживают группа нелегалов.

Понятно, что дорога была непростой - об этом свидетельствует грязная одежда, усталые лица и взгляды детей. Иммигранты, которых всего 27, не знают, куда они приехали.

"Ситуация кардинально изменилась. В течение этих трех дней у нас в среднем по 50 нелегальных иммигрантов, в основном граждане Ирака, женщины, дети вплоть до младенческого возраста", - комментирует ситуацию Илмар Айшпурс, начальник управления пограничной службы Робежниеки.

Подробнее - в выпуске передачи.