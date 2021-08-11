В Черном море произошел выброс нефтепродуктов. Масштаб катастрофы занизили в 400 тысяч раз

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Рекордная смертность от коронавируса в России

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Нефтяной разлив в Черном море

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В море у Новороссийска разлилось огромное пятно нефти, в 400 тысяч раз больше, чем объявила компания-виновник

В море у Новороссийска образовалось огромное пятно нефти. Выброс нефтепродуктов произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Терминал находился в пяти километрах от берега.

В Каспийском трубопроводном консорциуме, которому принадлежит погрузчик, 9 августа заявили, что площадь разлива составила лишь 200 квадратных метров, а объем – порядка 12 кубометров. В компании тогда заявили, что разлив был ликвидирован уже к 22:42 7 августа. Одиннадцатого августа компания снова сообщила, что последствия разлива "ликвидированы", но отметила, что "в акватории Черного моря наблюдаются остаточные явления в форме пленки на поверхности моря". По уточненной информации КТК, объем выброса нефти составил примерно 12 км.

Однако эта информация оказалась неверной. Институт космических исследований РАН 11 августа сообщил со ссылкой на данные спутниковой съемки, что площадь нефтяного пятна в реальности составила 80 квадратных километров. Это в 400 тысяч раз больше, чем изначально утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

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