Российский телеканал RT взял интервью у Романа Протасевича. Он рассказал о своих планах

RT - первое российское СМИ, которое взяло интервью у Протасевича после его задержания в Минске.

С Романом Протасевичем разговаривал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, он также подробно освещал события в Беларуси в 2020–2021 годах. Вот лишь один из самых показательных вопросов сотрудника телеканала:

Наверное, стоит признаться, раз мы с тобой встретились лицом к лицу. Я публиковал не так давно видео с твоего телефона. Это было 9 августа, ночь с 9 на 10 августа [2020 года]… Как ты помнишь ту ночь?

Во время интервью Протасевич и Придыбайло обсудили протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента страны в августе 2020 года. Протасевич согласился с тем, что был "организатором" протестов, но не их "координатором". Он также утвердительно ответил на вопрос Придыбайло, считает ли себя "соавтором попытки госпереворота" в Беларуси.

Протасевич упомянул о планах запустить свое медиа в Беларуси, хотя до этого об этом не было никакой информации, которое "будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых, запросам времени". По его словам, медиа будет работать "на нейтральной полосе", "чтобы и чиновники, и государство все-таки становились более открытыми к комментариям, к высказываниям".