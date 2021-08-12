Российский телеканал RT взял интервью у Романа Протасевича. Он рассказал о своих планах

RT - первое российское СМИ, которое взяло интервью у Протасевича после его задержания в Минске.
С Романом Протасевичем разговаривал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, он также подробно освещал события в Беларуси в 2020–2021 годах. Вот лишь один из самых показательных вопросов сотрудника телеканала:
Наверное, стоит признаться, раз мы с тобой встретились лицом к лицу. Я публиковал не так давно видео с твоего телефона. Это было 9 августа, ночь с 9 на 10 августа [2020 года]… Как ты помнишь ту ночь?
Во время интервью Протасевич и Придыбайло обсудили протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента страны в августе 2020 года. Протасевич согласился с тем, что был "организатором" протестов, но не их "координатором". Он также утвердительно ответил на вопрос Придыбайло, считает ли себя "соавтором попытки госпереворота" в Беларуси.
Протасевич упомянул о планах запустить свое медиа в Беларуси, хотя до этого об этом не было никакой информации, которое "будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых, запросам времени". По его словам, медиа будет работать "на нейтральной полосе", "чтобы и чиновники, и государство все-таки становились более открытыми к комментариям, к высказываниям".
Во время интервью с Протасевичем Придыбайло поинтересовался у бывшего главреда Nexta, заметил ли он приезд RT в Беларусь. "В том, что касается того, как был заметен приезд, как это все называли, №российский десант", просто стало заметно, насколько, во-первых, поменялась риторика. Гораздо четче и быстрее стала подача. Потому что белорусская государственная журналистика, особенно на момент августовских событий, она оказалась абсолютно беззубая и беззащитная", - сказал Протасевич.