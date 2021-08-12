В Англии уроженке Латвии выплатили компенсацию, потому что начальство требовало ее говорить по-английски

Альбине Соколовой, работающей на фабрике орехово-фруктовых закусок Humdinger, не разрешили позвать дочь в качестве переводчика во время беседы с работодателями об оценке работы женщины.
Дело рассматривалось судом по трудовым спорам, который постановил, что Соколова была поставлена в "невыгодное положение", потому что она не могла говорить на языке, которым хорошо владеет в присутствии своих работодателей.
Соколовой также сделали выговор, когда она призналась, что говорила со своими коллегами по-латышски.
Суд заявил, что требование говорить только по-английски было необоснованным и, следовательно, Соколова имеет право на компенсацию.
На заводе Соколова начала работать в 2010 году, сразу после переезда в Великобританию.
В 2015 году компания ввела новую языковую политику. Она предусматривала, что на рабочем месте можно говорить по-английски, а на других языках общаться только во время перерывов или обеденной паузы.
В феврале 2017 года Соколова должна была встретиться со своим руководством, чтобы обсудить языковую политику, поскольку ее непосредственный руководитель жаловался на владение английским языком у сотрудницы, которое необходимо было улучшить.
Два с половиной года спустя Соколова попросила отпуск, чтобы посетить стоматолога в Латвии, но получила отказ, потому что она уже потратила накопленные дни отпуска. Она работала в назначенный день визита к стоматологу, но на следующий день не вышла на работу из-за болезни. Руководство компании хотело обсудить инцидент с Соколовой, и она предложила, чтобы ее дочь, свободно владеющая латышским, русским и английским языками, могла участвовать в качестве переводчика. Бюро отклонило это предложение.
На последующих встречах Соколова сопровождал коллега, чей английский также был "не на должном уровне".
Работодатели Соколовой также отчитали сотрудницу за то, что она разговаривала с коллегами на латышском языке.
Суд постановил, что языковая политика во время работы была "необходима в пределах разумного", но беседы между работником и работодателем относительно удовлетворения проделанной работой или выговора должны проводиться таким образом, чтобы это было полностью понятно обеим сторонам. Суд считает, что утверждения об использовании английского языка во время дисциплинарного заседания или в качестве критики проделанной работы являются "необоснованными".