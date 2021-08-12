Поступило предложение обязать депутатов вакцинироваться, либо оплачивать анализы за свой счет

Фелдманс представил предложения о внесении поправок в закон об управлении распространением инфекции Covid-19. Суть поправок заключается в том, чтобы обязать депутатов Сейма иметь при себе ковид-сертификат - то есть либо вакцинироваться, либо проводить анализы на Covid-19 за свой счет.

Также он предложил возобновить очные заседания парламента с начала сентября.

В настоящее время этот сертификат можно получить, если человек полностью вакцинирован против Covid-19, переболел им или получил отрицательный результат теста на Covid-19. Если вакцина Covid-19 в настоящее время доступна бесплатно, то тест на Covid-19 следует проводить за собственный счет, если у человека нет симптомов заболевания.

Он пояснил, что для сохранения прогресса, достигнутого в сдерживании распространения Covid-19 и для максимальной защиты населения от крупной вспышки инфекции Covid-19, вакцинация, по сути, является единственным способом борьбы с болезнью и возвращения к обычной жизни. В свою очередь, обеспечение качественной работы Сейма, чтобы тот в свою очередь решал важные государственные вопросы.