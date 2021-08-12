Израиль ужесточает ограничения из-за Covid-19

В среду вечером так называемый кабинет коронавируса постановил, что все люди в возрасте от трех лет должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательном результате теста или подтверждении о том, что человек переболел Covid-19 для посещения спортивных и культурных мероприятий, а также фитнес-клубов, ресторанов и конференций.

Новое постановление вступит в силу в следующую среду.

Посещать мероприятия в закрытых помещениях без сидячих мест смогут лишь 1000 человек, а максимум 5000 человек смогут посещать мероприятия на открытом воздухе. Частные мероприятия могут посещать до 50 человек в помещении и до 100 человек на открытом воздухе.

В магазинах с торговой площадью более 100 квадратных метров с понедельника разрешен только один посетитель на семь квадратных метров.

В феврале в Израиле был введен "зеленый паспорт", облегчающий жизнь вакцинированным против Covid-19 и переболевшим.

Из 9,4 миллиона населения Израиля более 58% полностью вакцинированы против Covid-19.

Израиль был первой страной, предложившей третью вакцинацию людям старше 60 лет. Третью дозу Covid-19 на сегодняшний день получили более 600 000 человек.

Количество новых случаев заражения Covid-19 в Израиле значительно увеличилось с начала июня. В среду министерство здравоохранения сообщило о 5755 новых случаях инфицирования накануне.

Министерство здравоохранения также сообщило, что число тяжело больных Covid-19 увеличилось до 400 впервые с конца марта.

