"Дни домашних кафе" в Салдусском крае: 14 мест для гурманов и любителей путешествий 🍽️

- 14 августа с 12.00 до 20.00;
- Smiltnieki, Эзерская волость, +371 28279377 (Анита Контене).
Предложение: суп из виноградных улиток, соус из виноградных улиток с картофелем, холодный суп, картофельные цеппелины со сметаной, вяленый карп, шашлык, "голодные" блины, пирожки, булочки, кофе, чай, мятный напиток со льдом и фруктами, сок, мороженое. Готовить блюда хозяйке Аните Контене помогут участники шоу Lauku sēta 2019.
Желающие смогут попробовать себя в испытаниях шоу, например, перебрать фасоль, распилить бревно, найти спрятанные вещи, разжечь костер.
Для детей - батут и качели. Возможность купить навынос мороженое, соки, бутерброды, супы.
Jampadracis Lielcieceres ielā
- 14 августа с 14.00 до 18.00
- Ул. Лиелциецерес, 46, Броцены, +371 29336306 (Зане Сергеева)
Предложение: чесночные сухарики, капустные голубцы с жареным на гриле картофелем или картофелем фри и сметанным чесночным соусом, малосольный огурец, блинчики с тремя различными начинками (шоколад, мороженое и клубника), кофе, чай, сок. Аттракционы для больших и маленьких - метание по банкам, прыжки в мешке, ходьба на ходулях, перетягивание каната. Дегустация дедушкиного меда и возможность его купить навынос.
Cieceres Ūdensrozes
- 14 августа с 14.00 до 18.00;
- Ул. Краста, 14, Броцены, +371 29255877 (Солвейга Дзене).
Предложение: сваренный на живом огне суп по-домашнему со вкусом кувшинок, копченая рыба, мятный напиток со льдом в духе Циецерского озера, хрустящие чипсы из тортильи с различными вкусами и пиво, которое предложит сам производитель - маленькая пивоварня Saldalus. Водные аттракционы, осмотр ландшафтного сада, фоновая музыка на белом пианино. Дегустация продукции пивоварни Saldalus и возможность ее приобрести.
Starts Cafe в Циецерском порту
- Выездной общепит предприятия Starts cafe: Food truck;
- 14 августа с 12.00 до 21.00.
- Межапарк, Броцены, +371 20071422
Предложения: начос (чипсы начос, говядина, сыр, авокадо), буррито (лаваш, говядина, сыр, гуакамоле из авокадо, томатная сальса, халапеньо), вегитто (лаваш, фасоль, гуакамоле из авокадо, томатная сальса), кесадилья (фаршированный говядиной лаваш с чесночным соусом). Еду можно купить навынос. Игры в саду и диванчики ALEXY the sofa для детей, с 14.00 до 16.00 творческие мастерские вместе с Ripo Auto Brocēnos, фоновая музыка и отличная атмосфера для отдыха у озера Циецерес.
Вниманию путешественников:
- планируя маршрут, обязательно забронируйте визит! Контактную информацию можно найти на www.majaskafejnicas.lv, открыв конкретное предложение;
- обратите внимание на дату и время, указанные в предложении каждого участника;
- соблюдайте все установленные государством меры эпидемиологической безопасности и будьте ответственны перед собой, хозяевами и другими посетителями! Актуальную информацию об эпидемиологической ситуации можно найти на сайтах www.spkc.gov.lv и covid19.gov.lv;
- в некоторых "домашних кафе" оплата возможна только наличными.
Многие из тех, кто участвует в "Днях домашних кафе" и принимает у себя посетителей, в повседневной жизни также активно участвуют в жизни местного сообщества, организуя или участвуя в культурных и других событиях в своем крае. Это относится и к Петерису Стумбурсу, который во время "Дней домашних кафе" будет ждать посетителей у себя в Салдусе. Он дал новую жизнь железнодорожной станции Айритес, восстановив и сохранив ее как можно ближе к оригиналу, с аутентичной атмосферой 30-х гг. прошлого века. Уже несколько лет железнодорожная станция Айритес открыта как объект индустриального наследия, и посетителям здесь доступны осмотр экспозиции и ночлег. Как отмечает Петерис Стумбурс, участие в "Днях домашних кафе" - следующий шаг в развитии, который позволит узнать об этом месте еще большему числу людей и предложить посетителям новые возможности."На "Днях домашних кафе" мы постараемся удивить посетителей особыми блюдами, например, знаменитым чизкейком жены станционного смотрителя", - рассказывает Петерис Стумбурс.
"Мы проводим различные мероприятия, концерты, театральные представления. Заботимся о том, чтобы людям было интересно сюда приехать и это место развивалось. Сейчас мы преобразуем станционный сарай в "культурный" сарай, где можно будет, например, посмотреть кино. Такие исторические места, как железнодорожная станция Айритес, важно сохранять, но сделать это можно только развивая их и организуя мероприятия, которые людям интересно посетить. В “Днях домашних кафе” мы участвуем впервые, и я уверен, что это интересное мероприятие и для посетителей, и организаторов", - говорит Петерис Стумбурс.