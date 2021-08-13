"Дни домашних кафе" в Салдусском крае: 14 мест для гурманов и любителей путешествий 🍽️

"Дни домашних кафе" проводятся в Латвии уже третий год, и их идея позаимствована у Эстонии. Цель "Дней домашних кафе" - популяризировать направления регионального туризма, способствовать сотрудничеству сообществ и подчеркнуть характерные для края особенности через кулинарный туризм. Это тот случай, когда свои двери для посетителей открывают не только предприятия общественного питания, но и местные хозяйства и жители, которые в повседневной жизни не занимаются общественным питанием или приемом гостей, но специально в эти дни открывают ворота своих усадеб, чтобы угостить гостей особенными блюдами своего края или семьи. "Дни домашних кафе" не обходятся и без культурной программы, которая знакомит с местными традициями: ремесла, игры, небольшие концерты, танцы, представления и т.д. В этом году "Дни домашних кафе" проходят по всей Латвии в 32 краях с июля до начала октября.