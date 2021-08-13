Пт, 13.08.2021
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бывший боец ЧВК "Вагнер"

"Дни домашних кафе" в Салдусском крае: 14 мест для гурманов и любителей путешествий 🍽️
Только в эту субботу!

В эту субботу, 14 августа, в рамках "Дней домашних кафе" (Mājas kafejnīcu dienas) все желающие могут отправиться в Салдусский край, где хозяйки и хозяева позаботятся об особом праздничном летнем настроении и вкусном угощении, открыв для посетителей двери своих усадеб, сады, дворы и террасы и устроив импровизированные домашние кафе.

"Дни домашних кафе" проводятся в Латвии уже третий год, и их идея позаимствована у Эстонии. Цель "Дней домашних кафе" - популяризировать направления регионального туризма, способствовать сотрудничеству сообществ и подчеркнуть характерные для края особенности через кулинарный туризм. Это тот случай, когда свои двери для посетителей открывают не только предприятия общественного питания, но и местные хозяйства и жители, которые в повседневной жизни не занимаются общественным питанием или приемом гостей, но специально в эти дни открывают ворота своих усадеб, чтобы угостить гостей особенными блюдами своего края или семьи. "Дни домашних кафе" не обходятся и без культурной программы, которая знакомит с местными традициями: ремесла, игры, небольшие концерты, танцы, представления и т.д. В этом году "Дни домашних кафе" проходят по всей Латвии в 32 краях с июля до начала октября.

Подробную информацию о местах, участниках и меню в каждом домашнем кафе можно найти на веб-сайте www.majaskafejnicas.lv, где также размещена карта "Дней домашних кафе" в конкретных регионах и даты проведения.

В предстоящую субботу в Салдусском крае в гости к себе приглашают 14 домашних кафе, которые предложат вкусные блюда и летнее праздничное настроение, знакомство с жизнью сельских усадьб и туристическими объектами, рассказы об исторических и особых местах, встречи с предприимчивыми и творческими людьми.

Zem ozola

ФОТО: Пресс-фото
  • Хозяева усадьбы Spārnu Лигита Вариокоя и Вилнис Германис;
  • 14 августа с 12.00 до 18.00;
  • Вадакстская волость, Салдусский край, +371 20215612.

Предложение: приготовленный на костре "контрабандный суп" в прохладный день и холодный суп в жаркий день, куриные крылышки на гриле, вареные бобы, помидоры и огурцы, соус песто, хлебный суп с сухофруктами и взбитыми сливками, кофе, травяной чай, березовый сок, комбуча, домашнее медовое пиво. Живая фоновая музыка, игры в саду, замеры окружности дуба, цветочные ванночки для ног.

Mājas kafejnīca Kalpaka muzejā

ФОТО: Пресс-фото
  • Шеф-повар Райво Жанис Бехманис с местной молодежью;
  • 14 августа с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 и с 17.00 до 19.00;
  • Музей Оскара Калпакса, Зирньская волость, Салдусский край, +371 22019265.

Предложение: основное блюдо (говядина, свекла, сливы), гарнир (гречка, морковь, зелень), десерт (мед, сметана, ягоды), кофе, чай, смузи. Солдатский обед в духе музея Калпакса приготовит шеф-повар Райво Жанис Бехманис вместе с местной молодежью. Посетители смогут выполнить различные задания в окрестностях музея, испечь солдатский хлеб на костре, купить местные сувениры и продукцию домашних производителей.

Varavīksnes iela

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 12.00 до 18.00;
  • Улица Варавикснес, 65, Салдус, +371 29956480 (Сигне Биркенберг).

Предложение: домашние бургеры со свининой и картофелем фри, чизкейк, чай, кофе, сок. Музыкальное развлечение - фоновая музыка. Аттракционы для детей. В гостеприимном дворе гости любезно приглашаются на летнюю садовую вечеринку в романтической атмосфере.

Pulkveža Jukuma māja

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 11.00 до 18.00;
  • Ул. Муйжас, 7, Яунлутрини, Яунлутриньская волость, +371 25427795 (Занда Дицмане).

Предложение: праздничный солдатский обед в родном доме полковника Юкумса Вациетиса - молодой картофель со свиными котлетами, салат из огурцов и помидоров, хлебный суп со взбитыми сливками, яблочный компот. Конкурс эрудиции о полковнике Юкумсе Вациетисе,

ходьба на деревянных ходулях, стрельба из рогатки, поиск тайников в дымоходе и на чердаке.

Возможность купить хлеб.

Nāburgu būšana

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 12.00 до 18.00;
  • Āboli, Яунлутриньская волость, Салдусский край, +371 29723939 (Марите Екабсоне).

Предложение: жареный сыр в панировке, суп-пюре из помидоров с сырными шариками, капустные голубцы с говядиной или вегетарианские голубцы, десерт "Чудо с ягодным соусом". Выставка картин, осмотр старинных вещей, музыкальный сюрприз, дегустация соусов с чили. Возможность купить продукцию местных производителей.

Airītes stacijas bufete

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 14.00 до 20.00;
  • Станция "Айритес", Зирньская волость, Салдусский край, +371 29503503 (Петерис Стумбурс).

Предложение: укрепляющий холодный суп, хлеб (щедрый бутерброд с ветчиной/лососем), знаменитый чизкейк жены станционного смотрителя, домашний лимонад, домашнее пиво, чай, кофе. Живая фоновая музыка на станционном перроне. В четные часы экскурсия под руководством начальника станции. Будет открыта станционная сувенирная лавка.

Karogu ķēķis

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 12.12 до 18.18;
  • Karogi, Вадакстская волость, +371 27724969 (Томс Бенежс).

Предложения: приготовленный на костре куриный овощной суп с зеленью, ложкой сметаны и ржаным хлебом, домашний бисквитный торт с заварным кремом и сезонными ягодам, чай из цветов величавой липы в Karogi, освежающая лимонная вода. Возможность осмотреть пограничный столб "1836", величавую липу в Karogi и искупаться в реке Вадаксте. Встреча с теле- и радиоведущим Райтисом Запацким. Возможность купить деревенские яйца.

Kalna ģēģeri

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 12.00 до 18.00;
  • Kalna ģēģeri, Вадакстская волость, +371 22487448 (Лива Калниня).

Предложения: домашний ржаной хлеб с конопляным маслом или медом, испеченный в печи соленый и яблочный пироги, свежий салат из помидоров с сыром, травяной чай, яблочный сок и кофе. С 13.00 до 14.30 - выпечка ржаного хлеба и осмотр сельской усадьбы. Рыбалка для начинающих в приусадебном пруду, осмотр и кормление коз и кур, выставка самодельных одеял и старинных рабочих инструментов. Можно купить ржаной хлеб, мед, восковые свечи.

Jaunauces pils terase

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 12.00 до 18.00;
  • Дворец в Яунауце, Яунауцская волость, Салдусский край, +371 26014296.

Предложение: домашний торт, яблочно-яичный хлеб караша (кекс), мороженое с ягодами, бутерброды с килькой и перепелиным яйцом, кофе, чай и лимонад. Экскурсии по дворцу и парку в сопровождении гида о двух эпохах - "Времена барона фон дер Роппа" (интерьер классицизма, выставки и экспозиции, приложение дополненной реальности Vārti о коллекции выдающихся произведений искусства, которая в 19-м веке находилась в Яунауцском дворце, небольшая коллекция старинной одежды) и "Школьные времена" (интерактивная экспозиция "Где у вас спортивный зал?" и др.). Возможность приобрести местные продукты и сувениры - мед, карашу, липовый чай, семена мака, закладки для книг.

Утренний или послеобеденный кофе в традициях помещиков на террасе дворца, в парковой беседке или на островке на пруду.

Угощение в стилизованном костюме подаст Наталья Зариня, которая исполнит роль служанки в семье барона фон дер Роппа, в обязанности которой входила подача утреннего или послеобеденного кофе в Яунауцском дворце.

Pampāļu mazdārziņš

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 12.00 до 22.00;
  • Огород в Пампали, Пампальская волость, +371 29398996 (Кристина Треймане).

Предложение: цеппелин по-соседски, "Сытная лепешка" (картофельные драники), "Зелено и вкусно" (овощная закуска), десерт "Хрустящее облако" (корзиночка со свежими ягодами и сырным кремом), кофе, травяной чай, чай со льдом и сок. Живая фоновая музыка в исполнении аккордеонистов и гитаристов, латышские танцы, латышские танцы, рассказ о происхождении названия Пампальской волости, прогулка по определенному маршруту на велосипеде-тандеме, прокат досок SUP. Для осмотра будет доступен Пампальский музей, также предлагается экскурсия по Пампальской керамической мастерской. Для детей - игровая площадка в саду. Стенд с продукцией местных домашних производителей. Возможность принять участие в приготовлении цеппелинов - "Каждому свой цеппелин".

Домашнее кафе в стиле шоу Lauku sēta

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 12.00 до 20.00;
  • Smiltnieki, Эзерская волость, +371 28279377 (Анита Контене).

Предложение: суп из виноградных улиток, соус из виноградных улиток с картофелем, холодный суп, картофельные цеппелины со сметаной, вяленый карп, шашлык, "голодные" блины, пирожки, булочки, кофе, чай, мятный напиток со льдом и фруктами, сок, мороженое. Готовить блюда хозяйке Аните Контене помогут участники шоу Lauku sēta 2019.

Желающие смогут попробовать себя в испытаниях шоу, например, перебрать фасоль, распилить бревно, найти спрятанные вещи, разжечь костер.

Для детей - батут и качели. Возможность купить навынос мороженое, соки, бутерброды, супы.

Jampadracis Lielcieceres ielā

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 14.00 до 18.00
  • Ул. Лиелциецерес, 46, Броцены, +371 29336306 (Зане Сергеева)

Предложение: чесночные сухарики, капустные голубцы с жареным на гриле картофелем или картофелем фри и сметанным чесночным соусом, малосольный огурец, блинчики с тремя различными начинками (шоколад, мороженое и клубника), кофе, чай, сок. Аттракционы для больших и маленьких - метание по банкам, прыжки в мешке, ходьба на ходулях, перетягивание каната. Дегустация дедушкиного меда и возможность его купить навынос.

Cieceres Ūdensrozes

ФОТО: Пресс-фото
  • 14 августа с 14.00 до 18.00;
  • Ул. Краста, 14, Броцены, +371 29255877 (Солвейга Дзене).

Предложение: сваренный на живом огне суп по-домашнему со вкусом кувшинок, копченая рыба, мятный напиток со льдом в духе Циецерского озера, хрустящие чипсы из тортильи с различными вкусами и пиво, которое предложит сам производитель - маленькая пивоварня Saldalus. Водные аттракционы, осмотр ландшафтного сада, фоновая музыка на белом пианино. Дегустация продукции пивоварни Saldalus и возможность ее приобрести.

Starts Cafe в Циецерском порту

ФОТО: Пресс-фото
  • Выездной общепит предприятия Starts cafe: Food truck;
  • 14 августа с 12.00 до 21.00.
  • Межапарк, Броцены, +371 20071422

Предложения: начос (чипсы начос, говядина, сыр, авокадо), буррито (лаваш, говядина, сыр, гуакамоле из авокадо, томатная сальса, халапеньо), вегитто (лаваш, фасоль, гуакамоле из авокадо, томатная сальса), кесадилья (фаршированный говядиной лаваш с чесночным соусом). Еду можно купить навынос. Игры в саду и диванчики ALEXY the sofa для детей, с 14.00 до 16.00 творческие мастерские вместе с Ripo Auto Brocēnos, фоновая музыка и отличная атмосфера для отдыха у озера Циецерес.

Вниманию путешественников:

  • планируя маршрут, обязательно забронируйте визит! Контактную информацию можно найти на www.majaskafejnicas.lv, открыв конкретное предложение;
  • обратите внимание на дату и время, указанные в предложении каждого участника;
  • соблюдайте все установленные государством меры эпидемиологической безопасности и будьте ответственны перед собой, хозяевами и другими посетителями! Актуальную информацию об эпидемиологической ситуации можно найти на сайтах www.spkc.gov.lv и covid19.gov.lv;
  • в некоторых "домашних кафе" оплата возможна только наличными.

Многие из тех, кто участвует в "Днях домашних кафе" и принимает у себя посетителей, в повседневной жизни также активно участвуют в жизни местного сообщества, организуя или участвуя в культурных и других событиях в своем крае. Это относится и к Петерису Стумбурсу, который во время "Дней домашних кафе" будет ждать посетителей у себя в Салдусе. Он дал новую жизнь железнодорожной станции Айритес, восстановив и сохранив ее как можно ближе к оригиналу, с аутентичной атмосферой 30-х гг. прошлого века. Уже несколько лет железнодорожная станция Айритес открыта как объект индустриального наследия, и посетителям здесь доступны осмотр экспозиции и ночлег. Как отмечает Петерис Стумбурс, участие в "Днях домашних кафе" - следующий шаг в развитии, который позволит узнать об этом месте еще большему числу людей и предложить посетителям новые возможности."На "Днях домашних кафе" мы постараемся удивить посетителей особыми блюдами, например, знаменитым чизкейком жены станционного смотрителя", - рассказывает Петерис Стумбурс.

"Мы проводим различные мероприятия, концерты, театральные представления. Заботимся о том, чтобы людям было интересно сюда приехать и это место развивалось. Сейчас мы преобразуем станционный сарай в "культурный" сарай, где можно будет, например, посмотреть кино. Такие исторические места, как железнодорожная станция Айритес, важно сохранять, но сделать это можно только развивая их и организуя мероприятия, которые людям интересно посетить. В “Днях домашних кафе” мы участвуем впервые, и я уверен, что это интересное мероприятие и для посетителей, и организаторов", - говорит Петерис Стумбурс.


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