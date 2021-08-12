Знаменитый Latvijas balzams сменит название
Производитель алкогольных напитков АS Latvijas balzams планирует сменить название на Amber Latvijas balzams, сообщил председатель правления предприятия Интарс Гейданс.
Производитель алкогольных напитков АS Latvijas balzams планирует сменить название на Amber Latvijas balzams, сообщил председатель правления предприятия Интарс Гейданс.
По его словам, возможное изменение названия связано с планами Amber Beverage Group добавить дополнительный бренд Amber к пяти своим компаниям по всему миру. В новом названии Latvijas balzams планируется сохранить часть исторического названия.
Решение будет принято на собрании акционеров Latvijas balzams 30 сентября.
Гейданс отметил, что положительное решение об этих изменениях поможет Latvijas balzams получить еще более широкое признание, привлечь новых клиентов и более крупные заказы.
Никаких других изменений для сотрудников, поставщиков и покупателей продукции Latvijas balzams не предусмотрено. Изменится только официальное название компании.
Нетто-оборот Latvijas balzams в 2020 году составил 68,6 млн евро, что на 12,4% меньше, чем в 2019 году. Аудированная чистая прибыль предприятия составила 9,3 млн евро, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.