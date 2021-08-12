Знаменитый Latvijas balzams сменит название

По его словам, возможное изменение названия связано с планами Amber Beverage Group добавить дополнительный бренд Amber к пяти своим компаниям по всему миру. В новом названии Latvijas balzams планируется сохранить часть исторического названия.

Решение будет принято на собрании акционеров Latvijas balzams 30 сентября.

Гейданс отметил, что положительное решение об этих изменениях поможет Latvijas balzams получить еще более широкое признание, привлечь новых клиентов и более крупные заказы.

Никаких других изменений для сотрудников, поставщиков и покупателей продукции Latvijas balzams не предусмотрено. Изменится только официальное название компании.