Чт, 12.08.2021
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Знаменитый Latvijas balzams сменит название

Рижский бальзам ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Производитель алкогольных напитков АS Latvijas balzams планирует сменить название на Amber Latvijas balzams, сообщил председатель правления предприятия Интарс Гейданс.

По его словам, возможное изменение названия связано с планами Amber Beverage Group добавить дополнительный бренд Amber к пяти своим компаниям по всему миру. В новом названии Latvijas balzams планируется сохранить часть исторического названия.

Решение будет принято на собрании акционеров Latvijas balzams 30 сентября.

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Гейданс отметил, что положительное решение об этих изменениях поможет Latvijas balzams получить еще более широкое признание, привлечь новых клиентов и более крупные заказы.

Никаких других изменений для сотрудников, поставщиков и покупателей продукции Latvijas balzams не предусмотрено. Изменится только официальное название компании.

Нетто-оборот Latvijas balzams в 2020 году составил 68,6 млн евро, что на 12,4% меньше, чем в 2019 году. Аудированная чистая прибыль предприятия составила 9,3 млн евро, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.


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