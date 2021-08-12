Чт, 12.08.2021
Виза заканчивается. Хочу жену из Беларуси иракский беженец из Беларуси
иракский беженец из Беларуси

"Олимпийский спортивный центр" сменил название

ФОТО: LETA

Рижский спортивный комплекс Olimpiskais sporta centrs ("Олимпийский спортивный центр") отныне будет называться Rimi Olimpiskais centrs ("Олимпийский центр Rimi"), сообщили агентству LETA представители предприятия по розничной торговле Rimi Latvia.

На предприятии сообщили, что с расширением сотрудничества между Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) и Rimi Latvia было заключено соглашение об изменении названия и визуального образа "Олимпийского спортивного центра" в 16-й сезон его работы.

Каждый день "Олимпийский центр Rimi" посещают более 4000 спортсменов, приверженцев спорта и здорового образа жизни. Здесь проходят мировые, европейские и латвийские соревнования как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Центр выполняет социальную функцию в спортивных мероприятиях для детей, молодежи и пожилых людей.

"Сотрудничество ЛОК с Rimi началось пару лет назад, и я очень рад, что эта взаимная дружба укрепит, разовьет и откроет новые горизонты сотрудничества. Это доказывает, что спорт - успешный инструмент для взаимопонимания в разных аудиториях", - прокомментировал президент ЛОК Жорж Тикмерс.

В свою очередь руководитель Olimpiskais sporta centrs Инга Зобена заявила, что сотрудничество в сфере рекламы важно и позволяет развивать и расширять спектр услуг и улучшать обслуживание клиентов, а также реализовывать социальные проекты.

Ранее Olimpiskais sporta centrs несколько лет назывался Elektrum Olimpiskais centrs, но в декабре 2020 года истек договор с Latvenergo о сотрудничестве в области рекламы, заключенный в 2015 году.


НАВЕРХ
Back