"Олимпийский спортивный центр" сменил название

На предприятии сообщили, что с расширением сотрудничества между Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) и Rimi Latvia было заключено соглашение об изменении названия и визуального образа "Олимпийского спортивного центра" в 16-й сезон его работы.

Каждый день "Олимпийский центр Rimi" посещают более 4000 спортсменов, приверженцев спорта и здорового образа жизни. Здесь проходят мировые, европейские и латвийские соревнования как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Центр выполняет социальную функцию в спортивных мероприятиях для детей, молодежи и пожилых людей.

"Сотрудничество ЛОК с Rimi началось пару лет назад, и я очень рад, что эта взаимная дружба укрепит, разовьет и откроет новые горизонты сотрудничества. Это доказывает, что спорт - успешный инструмент для взаимопонимания в разных аудиториях", - прокомментировал президент ЛОК Жорж Тикмерс.

В свою очередь руководитель Olimpiskais sporta centrs Инга Зобена заявила, что сотрудничество в сфере рекламы важно и позволяет развивать и расширять спектр услуг и улучшать обслуживание клиентов, а также реализовывать социальные проекты.