Погромы в столице Турции: местные жители напали на сирийских беженцев

"Они не платят налоги, а муниципалитет и губернатор потворствуют этому", - уверен другой житель района.

Некоторые жители Алтындага считают, что туркам следует пенять на себя.

"Да, пусть они уйдут, но мы сами виноваты в этой ситуации, - сказала одна женщина. - Это мы ради денег сдали им дома и магазины".

"Если вам не нравятся сирийцы, почему вы сдаете им в аренду свой магазин? - заявил другой. - Некоторые заламывают непомерные цены за неприспособленные помещения, в которых животные не могут жить".

Третий заметил, что ничего не имеет против своего соседа-сирийца, и депортировать следует только непосредственных участников драки.

Турки также обвиняют сирийцев в склонности к насилию и криминалу.

"Это не первый случай, - заявил мужчина, сидевший в садике возле своего дома. - Несколько лет назад один человек у нас тоже умер от удара ножом".

Таксист на стоянке рассказал недавнюю историю. Его товарищ случайно толкнул машиной на малой скорости сирийского мальчика. Тот не пострадал и сразу же встал. Тем не менее к месту происшествия сбежалось около 50 сирийцев. Хотя отец мальчика сказал им, что ничего не случилось, они разгромили машину и избили водителя.

Один из двоюродных братьев погибшего Эмирхана Ялчина сказал: "Мы больше не хотим, чтобы сирийцы были здесь. Если власти не могут их выпроводить, мы сами это сделаем".

Дурсун, отец 18-летней девушки, подруги Ялчина, сказал, что его дочь вполне могла погибнуть, если бы не рассталась со своим парнем за полчаса до роковой драки.

"Мы боимся находиться в парке, особенно с детьми. Сирийцы приходят большими группами и сидят с кальянами. Им ничего нельзя сказать, они без ножей не ходят", - пожаловался он.

"Когда они прибыли к нам, я дал им ковры, кресла и матрасы из моего дома. Мы все поддерживали их, потому что они спасались от войны и сильно натерпелись. Но за последние пять лет они не принесли пользы ни одному гражданину Турции", - говорит Дурсун.

По словам еще одного жителя, он уже четыре месяца не может найти арендатора-турка, но ни за что не сдаст квартиру сирийцам, хотя те предлагают хорошие деньги.

"Нам никогда не было так неуютно. В их стране больше нет войны, пусть они уходят", - заявил он.

Несколько турецких женщин сказали корреспонденту Би-би-си, что стараются не выходить из дома в одиночку из-за развязного поведения молодых сирийских мужчин "в спортивных костюмах и коротких шортах".

Теперь ходить по улицам боятся сирийцы. За несколько часов Фунданур Озтурк встретил лишь одного - разносчика хлеба.

"Когда я вчера пришел с работы, в мое окно бросили камень, потом разбили мою машину. Я ничего не знал о той драке, у меня вообще нет знакомых турок", - поведал он.

Главную претензию к сирийцам сформулировал житель Алтындага Адем Шанлы.

"Они не могут адаптироваться здесь, они живут своей жизнью. Они превратили это место в Алеппо или в Дамаск. Это мы стали беженцами!" - заявил он.