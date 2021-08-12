Погромы в столице Турции: местные жители напали на сирийских беженцев
Десятки разгневанных турок вечером в среду громили в Анкаре магазины и машины, принадлежащие беженцам из Сирии.
Десятки разгневанных турок вечером в среду громили в Анкаре магазины и машины, принадлежащие беженцам из Сирии.
Столкновения начались после драки между турецкой и сирийской молодежью, в ходе которой турок Эмирхан Ялчин получил смертельный удар ножом и еще один был ранен. Двое подозреваемых сирийцев взяты под стражу.
На фото и видео в соцсетях видны кричащие люди, которые прорывались через полицейские кордоны, разбивали и жгли машины и бросали камни в витрины и окна домов.
Как передает агентство Рейтер, стражи порядка стреляли в воздух. 76 участников беспорядков задержаны.
На следующее утро офис губернатора Анкары заявил, что "благодаря выдержке граждан и усилиям полиции" беспорядки удалось прекратить.
Район Алтындаг, где случились волнения, патрулируется усиленными нарядами, все магазины в нем в четверг были закрыты.
Власти призывают граждан не обращать внимания на провокационные призывы в "Твиттере" и заявляют о намерении возбудить уголовные дела против их авторов.
В Турции скопилось 3,7 млн беженцев из соседней Сирии. Около 10% из них живут в лагерях на юго-востоке страны, остальные устроились самостоятельно.
По соглашению с Евросоюзом от 2016 года Турция получила на их обустройство 6 млрд евро и должна получить еще 3,5 млрд. Президент Эрдоган оценил расходы своей страны на беженцев в 30 млрд долларов.
Турция занимает первое место в мире по числу беженцев, приняв у себя порядка 15% от их общего количества.
Высказываются опасения, что в случае захвата власти в Афганистане талибами (организация признана экстремистской и запрещена в России) к сирийским беженцам добавятся афганские.
Опросы общественного мнения показывают рост антииммигрантских настроений.
Оппозиционная Республиканская партия в июле заявила, что отправит всех беженцев домой, если победит на выборах в 2023 году.
Видео из соцсетей не верифицированы.
Насилие осудили все политические силы Турции.
Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Лейла Шахин Уста написала в "Твиттере": "Нападать на невинных детей - бессовестно. Преступление, совершенное одним человеком, не может быть приписано другим. Виновный понесет заслуженное наказание. Не дадим нарушить наше единство".
Председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил: "Мы решим проблему беженцев, но сделаем это со здравым смыслом. Мы проводим наших гостей с барабанами и кларнетами. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие".
Штаб-квартира левой Демократической партии народов Турции считает, что "насилие достигло точки, когда все слои общества и политические силы должны объединиться, чтобы прежде всего защитить право каждого на безопасную жизнь".
Председатель Партии демократии и прогресса Али Бабаджан призвал всех граждан "руководствоваться здравым смыслом", а ее депутат от Стамбула Мустафа Енероглу написал в "Твиттере": "Действия преступника не имеют отношения к его семье, племени или нации".
"Какие наши традиции велят по ночам швырять камни в дома? - возмутился председатель турецкого Общества Красного Полумесяца Керем Киник. - Давайте загасим это пламя. Оно никому не принесет пользы".
Киник разместил в "Твиттере" фото ребенка с окровавленным лицом, раненного осколками разбитого окна. По его словам, многие сирийцы сейчас обращаются в Общество Красного Полумесяца, опасаясь за своих детей.
В районе с населением около 50 тысяч человек в двух кварталах компактно проживает порядка 10 тысяч сирийцев.
Корреспондент Би-би-си в Анкаре Фунданур Озтурк утром в четверг поговорил с его обитателями. По их словам, напряженность зрела давно.
Они говорят, что сирийских лавочников стало слишком много, что они не платят налогов, за счет этого продают товары дешевле и разоряют местных торговцев.
Один из немногих, по его словам, турецких владельцев магазинов в районе по имени Айдын сказал журналисту Би-би-си: "Некоторые сирийцы являются моими соседями 7-8 лет. Среди них есть и очень хорошие, и очень плохие, но они занимаются почти исключительно торговлей, и взяли ее в свои руки".
"Они не платят налоги, а муниципалитет и губернатор потворствуют этому", - уверен другой житель района.
Некоторые жители Алтындага считают, что туркам следует пенять на себя.
"Да, пусть они уйдут, но мы сами виноваты в этой ситуации, - сказала одна женщина. - Это мы ради денег сдали им дома и магазины".
"Если вам не нравятся сирийцы, почему вы сдаете им в аренду свой магазин? - заявил другой. - Некоторые заламывают непомерные цены за неприспособленные помещения, в которых животные не могут жить".
Третий заметил, что ничего не имеет против своего соседа-сирийца, и депортировать следует только непосредственных участников драки.
Турки также обвиняют сирийцев в склонности к насилию и криминалу.
"Это не первый случай, - заявил мужчина, сидевший в садике возле своего дома. - Несколько лет назад один человек у нас тоже умер от удара ножом".
Таксист на стоянке рассказал недавнюю историю. Его товарищ случайно толкнул машиной на малой скорости сирийского мальчика. Тот не пострадал и сразу же встал. Тем не менее к месту происшествия сбежалось около 50 сирийцев. Хотя отец мальчика сказал им, что ничего не случилось, они разгромили машину и избили водителя.
Один из двоюродных братьев погибшего Эмирхана Ялчина сказал: "Мы больше не хотим, чтобы сирийцы были здесь. Если власти не могут их выпроводить, мы сами это сделаем".
Дурсун, отец 18-летней девушки, подруги Ялчина, сказал, что его дочь вполне могла погибнуть, если бы не рассталась со своим парнем за полчаса до роковой драки.
"Мы боимся находиться в парке, особенно с детьми. Сирийцы приходят большими группами и сидят с кальянами. Им ничего нельзя сказать, они без ножей не ходят", - пожаловался он.
"Когда они прибыли к нам, я дал им ковры, кресла и матрасы из моего дома. Мы все поддерживали их, потому что они спасались от войны и сильно натерпелись. Но за последние пять лет они не принесли пользы ни одному гражданину Турции", - говорит Дурсун.
По словам еще одного жителя, он уже четыре месяца не может найти арендатора-турка, но ни за что не сдаст квартиру сирийцам, хотя те предлагают хорошие деньги.
"Нам никогда не было так неуютно. В их стране больше нет войны, пусть они уходят", - заявил он.
Несколько турецких женщин сказали корреспонденту Би-би-си, что стараются не выходить из дома в одиночку из-за развязного поведения молодых сирийских мужчин "в спортивных костюмах и коротких шортах".
Теперь ходить по улицам боятся сирийцы. За несколько часов Фунданур Озтурк встретил лишь одного - разносчика хлеба.
"Когда я вчера пришел с работы, в мое окно бросили камень, потом разбили мою машину. Я ничего не знал о той драке, у меня вообще нет знакомых турок", - поведал он.
Главную претензию к сирийцам сформулировал житель Алтындага Адем Шанлы.
"Они не могут адаптироваться здесь, они живут своей жизнью. Они превратили это место в Алеппо или в Дамаск. Это мы стали беженцами!" - заявил он.
Впрочем, все собеседники журналиста Би-би-си признавались, что и сами не стремятся общаться с сирийскими соседями.