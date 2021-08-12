Опрос: оценка деятельности Левитса достигла рекордно низкого уровня
Оценка деятельности президента Эгила Левитса достигла исторически самого низкого уровня, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Оценка деятельности президента Эгила Левитса достигла исторически самого низкого уровня, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
По данным исследовательского агентства SKDS, только 25% населения Латвии положительно оценивают деятельность президента, а 60% респондентов оценивают ее отрицательно. По сравнению с предыдущими президентами Латвии это низкая оценка.
Например, рейтинг Вайры Вике-Фрейберги на протяжении всего срока был положительным. Андрис Берзиньш в самом начале своего срока имел отрицательный рейтинг, но затем он стремительно вырос.
Иная ситуация у нынешнего президента, рейтинг которого последние месяцы стабильно отрицательный, а в июле упал до -35.
По словам директора SKDS, социолога Арниса Кактиньша, в последние месяцы Левитс очень непопулярен. "Когда Левитс вступил в должность, его популярность была на уровне ряда президентов до него. Был такой плюс, но с тех пор его популярность только снизилась. Она достигла своей самой низкой точки в марте, когда к нему относились отрицательно 63%", - прокомментировал он.
Социолог указал, что это можно объяснить ситуацией с Covid-19. "Общество требует сильных лидеров, чтобы был кто-то, кто бы управлял страной.
Латвийское правительство относительно слабо справляется с кризисом, и если мы посмотрим на президента, мы не можем сказать, что у нас есть сильная рука, чтобы навести порядок", - сказал Кактиньш.
Он считает, что у Левитса есть шанс улучшить свой рейтинг, но если, популярность президента останется такой же низкой, вряд ли политики смогут переизбрать его на второй срок.
Левитс стал президентом государства 8 июля 2019 года, заменив Раймонда Вейониса, который был президентом один срок с 2015 по 2019 год.