Опрос: оценка деятельности Левитса достигла рекордно низкого уровня

По данным исследовательского агентства SKDS, только 25% населения Латвии положительно оценивают деятельность президента, а 60% респондентов оценивают ее отрицательно. По сравнению с предыдущими президентами Латвии это низкая оценка.

Например, рейтинг Вайры Вике-Фрейберги на протяжении всего срока был положительным. Андрис Берзиньш в самом начале своего срока имел отрицательный рейтинг, но затем он стремительно вырос.

Иная ситуация у нынешнего президента, рейтинг которого последние месяцы стабильно отрицательный, а в июле упал до -35.

По словам директора SKDS, социолога Арниса Кактиньша, в последние месяцы Левитс очень непопулярен. "Когда Левитс вступил в должность, его популярность была на уровне ряда президентов до него. Был такой плюс, но с тех пор его популярность только снизилась. Она достигла своей самой низкой точки в марте, когда к нему относились отрицательно 63%", - прокомментировал он.

Социолог указал, что это можно объяснить ситуацией с Covid-19. "Общество требует сильных лидеров, чтобы был кто-то, кто бы управлял страной.

Латвийское правительство относительно слабо справляется с кризисом, и если мы посмотрим на президента, мы не можем сказать, что у нас есть сильная рука, чтобы навести порядок", - сказал Кактиньш.

Он считает, что у Левитса есть шанс улучшить свой рейтинг, но если, популярность президента останется такой же низкой, вряд ли политики смогут переизбрать его на второй срок.