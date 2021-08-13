Передача: в Латвии уже начинают "смешивать" вакцины

Однако планируется, что в скором времени каждый желающий сможет воспользоваться такой возможностью.

В нескольких европейских странах люди, получившие AstraZeneca в качестве первой дозы вакцины, получили вторую - от другого производителя. Еще в июне латвийские иммунологи не поддержали такую ​​практику, заявив, что она противоречит сводкам характеристик лекарства, и что дальнейшие исследования по диверсификации вакцин еще впереди.

В пятницу в программе Rīta Panorāma глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска сообщила, что в настоящее время в Латвии уже происходит "смешивание" вакцин.

Она сказала: "Да, это хорошо. Работает также хорошо. Иммунный ответ запускается, как если бы мы вводили вакцину от одного производителя, и некоторые исследования действительно показывают, что когда мы получаем вторую дозу вакцины с другой технологией, этот иммунный ответ еще более эффективен".

Люди, получившие AstraZeneca в качестве первой дозы, могут выбрать другого производителя в качестве второй. Больше никаких специальных рекомендаций врача не требуется.

На данный момент "смешивали" вакцины беременным, а также людям, у которых после первой дозы AstraZeneca была аллергическая реакция.

Завадская сообщила, что то же самое рекомендуется сделать тем жителям, которые вообще не пришли на вторую вакцину AstraZeneca в связи с изменением даты вакцинации.

Система Национальной службы здравоохранения может сделать действительные цифровые сертификаты Covid-19 для людей, получивших вакцины от различных производителей. На следующей неделе правительство планирует принять решение, которое позволит любому желающему завершить вакцинацию другой вакциной.

Представитель Минздрава Синтия Гулбе отметила: "На данный момент должно существовать юридическое правило, согласно которому каждый может получать дозы вакцин от разных производителей. Кроме того, у человека, который получил прививки от разных производителей, у него будет точно такой же сертификат, как у всех остальных".