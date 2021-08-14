Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет

Кто попросил помилования?

Как рассказал Воскресенский, письма с предложением включить в список для помилования он разослал 650 гражданам, которых КСДС считает политзаключенными (согласно данным правозащитников в Беларуси 629 политзаключенных).

Кроме 6 фигурантов "дела Белгазпромбанка" и директора Могилевской филармонии, упомянутых Воскресенским 9 августа, в его Telegram-канале утверждается, что прошение о помиловании написал блогер, автор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик. "Я, конечно, понимаю и разделяю беспокойство за экономическое давление на Беларусь и сам никогда бы не хотел, чтобы из-за меня вводились санкции", - цитирует Воскресенский якобы письмо Игоря Лосика. Подтвердить эту информацию DW не удалось.

Обращение к Лукашенко с просьбой помиловать дочь 17 июня написал и отец задержанной россиянки Софьи Сапеги, подруги Романа Протасевича. А недавно в Telegram-канале гостелеканала ОНТ опубликовали видео экстрадированного из России спортсмена и уже осужденного на 2,5 года колонии Алексея Кудина. "Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов и буду просить Александра Лукашенко о помиловании", - говорит Алексей Кудин на камеру.

Кроме того, еще несколько месяцев назад белорусские СМИ писали, что прошение о помиловании будет писать политзаключенная Елена Мовшук, осужденная по "пинскому делу" на 6,5 лет. Также сбором документов для помилования занимается семья политзаключенного Дмитрия Гопты, которого суд приговорил к 2 годам лишения свободы за участие в протестах 10 августа в Жлобине.

Кто отказался писать прошение о помиловании?

Впрочем, чаще в СМИ появляются сообщения о том, что политзаключенные отказываются "раскаиваться" и просить о помиловании. Марина Адамович, жена оппозиционного политика Николая Статкевича, которого сейчас в закрытом режиме судят по "делу Тихановского", рассказала, как в одном из писем супруг также упоминает письмо от Круглого стола демократических сил Воскресенского.

"Приведу цитату из этого письма: "Дома вас ждут родные и близкие". Сразу возникает ассоциация с листовками, которые раскидывали над позициями с самолетов. Не думаю, что на такое стоит отвечать, да и незачем", - воспроизводит Марина Адамович слова из письма супруга на своей странице в Facebook.

Отказывается писать прошение о помиловании и 17-летний Никита Золотарев из Гомеля, передает его отец Михаил Лапунов. "Вставал вопрос о помиловании, но Никита сказал: "Нет, в зону меня скорее, чем прошение", - рассказал DW отец подростка.

Политзаключенную, гражданку Швейцарии Наталью Херше также уговаривают написать прошение о помиловании на имя Лукашенко, сообщает "Наша Нива". Через адвоката девушка рассказала, что к ней уже трижды приходили люди из разных учреждений и предлагали написать прошение о помиловании, но Наталья отказалась. Херше считает, что написать прошение - значит признать себя виновной.