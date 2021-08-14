Инфлюенсер Элина Дидрихсоне приняла участие в учредительном мероприятии новой партии Шлесерса

Инфлюенсер и предприниматель Элина Дидрихсоне рассказала в своем профиле в Instagram, что участвует в учредительном мероприятии партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".
Элина Дидрихсоне опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию, на которой она находится на учредительном мероприятии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".
13 августа Элина Дидрихсоне объявила, что примет участие в учредительном мероприятии партии и выступит с 29-м номером.
Портал Apollo.lv связался с представителем партии Витой Гайсмой, которая подтвердила, что Элина Дидрихсоне выступает сегодня, 14 августа, на мероприятии.
Вита Гайсма не подтвердила, что Элина Дидрихсоне входит в состав партии.
Ранее сообщалось, что Элина Дидрихсоне в своем профиле Instagram поделилась своими мыслями о популярной сети продуктовых магазинов, добавив хештег #спасибоАйнару. Пользователи социальных сетей пришли к выводу, что хештег связан с политиком Айнаром Шлесерсом. Взгляды инфлюенсера вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.