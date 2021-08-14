Инфлюенсер Элина Дидрихсоне приняла участие в учредительном мероприятии новой партии Шлесерса

Элина Дидрихсоне опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию, на которой она находится на учредительном мероприятии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

13 августа Элина Дидрихсоне объявила, что примет участие в учредительном мероприятии партии и выступит с 29-м номером.

Портал Apollo.lv связался с представителем партии Витой Гайсмой, которая подтвердила, что Элина Дидрихсоне выступает сегодня, 14 августа, на мероприятии.

Вита Гайсма не подтвердила, что Элина Дидрихсоне входит в состав партии.

ФОТО: Elīna Didrihsone/Instagram.com