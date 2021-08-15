Интернет возмутило видео, на котором отец двоих детей пробует "грязные танцы" с 23-летней няней

Видео, в котором отец семьи Эндрю танцует с 23-летней няней Лиззи Нортон, заставило пользователей задуматься об их отношениях. На видео видно, как двое пытались имитировать знаменитую сцену из голливудского фильма "Грязные танцы".

Видео: Няня и отец детей пробуют станцевать сцену "Грязных танцев"

Жена Эндрю Рэйчел, которая снимала видео, хихикает за ​​кадром. В какой-то момент можно услышать, как Рэйчел говорит мужу: "Ты дотронулся до ее груди!".

Изначально видео было размещено в профиле Рэйчел в TikTok @raypo3, где в основном рассказывается о ее муже, двух детях и няне. У профиля Рэйчел около 95 000 подписчиков, а видео "Грязные танцы" уже посмотрели 9,4 миллиона зрителей.

Видео также было размещено в аккаунте под названием "Лучшая любимая няня", который предлагает советы и обсуждения для нянь. Видео также набрало более пяти миллионов просмотров в этом аккаунте.

Мишель Гарза, создатель аккаунта "Лучшая любимая няня", сказала, что няням важно "вести себя здоровым образом" со своими работодателями.

"Я не думаю, что что-то действительно пошло не так в этом видео. Я просто думаю, что оно начинает "стирать" границы", - говорит Гарза.

Видео подверглось критике со стороны нескольких пользователей соцсети. Некоторые отметили, что Эндрю и няня Лиззи "флиртовали", в то время как другие видели признаки сексуального поведения от Эндрю, объясняя это разницей в возрасте. Благотворительная организация RAINN, которая помогает жертвам сексуального насилия, определила поведение Эндрю как тактику, которую "использует член семьи или другой человек, пользующимся доверием жертвы, например, тренер или учитель, у которых явно есть контакт с жертвой".

Через несколько дней после публикации видео жена Эндрю, Рэйчел, разместила в своем аккаунте три видео, в которых отрицает обвинения в сексуальных домогательствах мужа. Позже к ней присоединилась 23-летняя няня Лиззи Нортон, категорически отвергнув обвинения в ненадлежащих отношениях с работодателем. Видео, опубликованное девушкой, называется "Потому что вы все бесстыдные извращенцы".

В другом видео Рэйчел рассказала, что няня Лиззи и отец детей Эндрю встречались каждый день во время пандемии, но позже Эндрю пришлось вернуться к работе.

"Сейчас они редко видятся. Они очень рады видеть друг друга, потому что она для нас как младшая сестра", - говорит Рэйчел. "Мы ее очень любим. Она странная, любит шутить, поэтому мы можем шутить и болтать с ней".