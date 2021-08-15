"Талибан" вошел в Кабул и занял президентский дворец. Президент покинул страну

The New York Times сообщил, что Гани улетел вместе с супругой и двумя советниками в Узбекистан.

Власть в стране официально будет передана "Талибану", сообщает "Медуза" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Reuters сообщает, что талибы заявили, что в Афганистане не будет переходного правительства, движение ожидает полной передачи власти.

В Афганистане создан Координационный совет в составе председателя Высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы, экс-президента Хамида Карзая и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматиара, пишет DW.

По словам Карзая, данный шаг направлен на "предотвращение хаоса и уменьшение страданий людей", а также "на лучшее управление делами", связанными с мирной передачей власти.

Жители Кабула восприняли новости о наступлении "Талибана" с паникой: люди массово едут в аэропорт, чтобы покинуть страну, некоторые в пробках бросают свои автомобили и дальше идут пешком.

У банков выстроились очереди, афганцы спешат снять свои сбережения.

ФОТО: AP/Scanpix

В Кабуле для обеспечения безопасности и пресечения провокаций вводится комендантский час. Он вступил в силу в воскресенье в 21:00.

На границе Афганистана и Пакистана образовались очереди: одни хотят вернуться на родину, другие ее покидают.

"Медуза" сообщила, что к вечеру в Кабуле слышны взрывы — рядом с посольством США и президентским дворцом.

Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула, а также объявили, что направят дополнительные войска в город, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта.

ФОТО: AFP / Scanpix

В эвакуационной операции задействованы вертолеты. Часть сотрудников продолжит работу на территории аэропорта - настолько долго, насколько позволит обстановка.

В частности, поверенный в делах США в Кабуле Росс Уилсон покинул американское посольство и был эвакуирован в аэропорт города. Кроме того, в аэропорт был доставлен снятый со здания посольства флаг США.

Все пассажирские рейсы международных авиакомпаний из кабульского аэропорта временно отменены, заявил представитель НАТО. Силы альянса обеспечивают безопасность аэропорта.

Сейчас из аэропорта разрешается вылетать только военным самолетам.

Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольства России в Кабуле на фоне наступления боевиков движения "Талибан" на столицу Афганистана, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

Российское посольство продолжает работать в Кабуле в спокойном режиме.

В посольстве заявили, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана. В свою очередь президент РФ Владимир Путин экстренно созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, чтобы "обстоятельно" обсудить ситуацию.

Германия объявила, что приостанавливает работу своего посольства в Кабуле. Всем гражданам ФРГ рекомендовано срочно покинуть Афганистан, сообщает ВВС.

Так же поступила и Канада.

Талибы объявили о захвате афганской авиабазы Баграм, расположенной в нескольких десятках километров от Кабула. Как сообщает BBC News, боевики также взяли под контроль тюрьму рядом с авиабазой и выпустили оттуда своих сторонников.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщает Associated Press. Боевики "Талибана" были замечены в пригородах столицы Калакане, Карабахе и Пагмане.

Талибы начали входить в столицу со всех сторон, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МВД Афганистана. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну.

Ранее утром 15 августа стало известно о захвате города Джелалабад, центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным Reuters, местные власти сдали город талибам без боя.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Также известно, что талибы заняли города Нили, Майданшахр и Мазари-Шариф. Накануне они объявили, что взяли под контроль центры девяти провинций. Ранее также были захвачены Кандагар и Герат - второй и третий по величине города Афганистана.