Хватает водителей, которые готовы платить штрафы за превышение скорости перед фоторадарами

Есть ли у полиции идеи, как улучшить ситуацию на латвийских дорогах, чтобы предотвратить подобные трагедии? В беседе с передачей Rīta panorāma руководитель Департамента безопасности дорожного движения Юрис Янчевскис начинает с анализа статистики, которая показывает, что июль и август, а также сентябрь традиционно являются месяцами с наибольшим количеством смертей на дорогах. Если год начался на позитивной ноте, то с апреля ситуация стала ухудшаться, а с июля стало еще хуже.

Говоря об основных причинах, Янчевскис указывает, что июль и август - месяцы активного отдыха, когда во многих местах проходят городские праздники, многие уезжают в другие регионы. Сезон мотоциклов и велоспорта также в самом разгаре, поэтому на дорогах гораздо больше рисков. Основные причины аварий - превышение скорости и невнимательность. По словам Янчевскиса, именно с этим фактором связаны самые трагические аварии за последнее время, когда имели место лобовые столкновения.

Обнаружить и исправить невнимательность сложно, это дело самих автомобилистов - обеспечить безопасность себе и своим пассажирам, максимально сконцентрировавшись на том, что происходит за окном автомобиля. Что может сделать полиция, так это по крайней мере контролировать скорость, и это делается. Например, только штрафы за нарушения, фиксированные фоторадарами, за первые шесть месяцев 2021 года собрали около 5 миллионов евро, что свидетельствует о том, что люди готовы платить. Результат может быть, если увеличить штрафы. Янчевский в передаче говорит: "Возможно. Вероятно, это вопрос будущего".

Однако это не означает, что нарушения будут устранены полностью, поскольку уже наблюдается, что ряд водителей проезжают по участкам фоторадаров быстрее разрешенного и платят штрафы. По словам главы Департамента безопасности дорожного движения, эти водители фактически "используют фоторадары как платную услугу, чтобы быстрее передвигаться по заданному участку дороги". Одним из решений, позволяющих изменить это отношение, может стать использование устройств управления средней скоростью, которые в настоящее время планируется установить на 16 участках национальных дорог.