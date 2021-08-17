Номинация на "Оскар", звездная роль в Marvel и роман, подвергшийся критике в соцсетях. Знакомьтесь, еще одна звезда больших экранов этого лета - Флоренс Пью!

Семья и детство

Флоренс Пью появилась на свет в Оксфорде 3 января 1996 года. В свою очередь детство звезды прошло в Испании:

​"Оглядываясь назад, я так счастлива, что часть моего детства прошла именно там. Я постоянно купалась в море, каталась на велосипеде в шортах и бикини, а также очень уверенно торговалась с владельцем кондитерской".

Родители Пью - ресторатор Клинтон и учительница танцев, а в прошлом профессиональная балерина, Дебора. В семье помимо Флоренс еще трое детей: ее брат Тоби Себастьян и сестры Арабелл и Рафаэлл. Тоби, к слову, известен как гитарист и исполнитель роли Тристана Мартелла в сериале "Игра престолов".

Когда Флоренс было 6 лет, ее семья перебралась назад в Великобританию, где уже, будучи подростком, она поступила в Оксфордскую школу-интернат Святого Эдварда.

Флоренс уже с 6 лет занималась в театральной студии и мечтала о карьере актрисы.

Кино

Первое появление Пью на большом экране состоялось в 2014-м, когда она сыграла в фильме "Падение".

Но более заметные роли последовали дальше. В 2016 году актриса стала исполнительницей главной роли в киноадаптации повести Николая Лескова "Леди Макбет". И если в этом фильме она сыграла злодейку, то в 2018-м году ей досталась роль доброй младшей дочери короля Лира в одноименной телевизионной адаптации трагедии Уильяма Шекспира.

Еще одна главная роль в копилке актрисы - в британском мини-сериале "Маленькая барабанщица", снятого по мотивам одноименного детектива Джона Ле Карре.

Актриса настолько впечатлила автора произведения, что тот дал героине своего следующего романа имя Флоренс.

Но с по-настоящему звездным составом на одной площадке Пью сыграла на съемках фильма "Маленькие женщины" (2019), в котором ее партнерами стали Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе. За роль Эмми Марч Флоренс номинировали на премии "Оскар" и BAFTA.

В свою очередь, уже летом этого года состоялась премьера "Черной вдовы" от Marvel. Героиню Флоренс Пью - персонажа Елену Белову - уже успели отметить как "сердце" фильма. В свою очередь, героиня Флоренс появится в будущих фильмах франшизы.

Личная жизнь

В 2018-м прозвучали слухи, что у Флоренс роман с актером Александром Скарсгардом. Однако сама актриса развеяла все слухи, отметив, что их общение было лишь по работе, поскольку Александр был ее партнером в "Маленькой барабанщице".

А уже в 2019-м появилась новость о том, что актриса встречается с британским актером и режиссером Заком Браффом (наиболее известен по роли в сериале "Клиника"). Роман завязался во время работы над короткометражным проектом "Время, необходимое, чтобы добраться туда".

Девушка моложе Браффа на 21 год и этот роман актрисе пришлось защищать после того, как в соцсетях пару начали критиковать относительно большой разницы в возрасте.

"Не вам говорить мне, кого я должна любить", - заявила Флоренс в сториз.

Что сейчас?

Сейчас Флоренс принимает участие в съемках психологического триллера "Чудо" от стримингового сервиса Netflix. Режиссером фильма выступит Себастьян Лелио, получивший "Оскар" за драму "Фантастическая женщина". Над сценарием работала Элис Бирч ("Нормальные люди").

Фильм - экранизация одноименного романа ирландской писательницы Эммы Донохью - действие фильма происходит в 1862 году, а в центре сюжета оказывается девушка, способная прожить без пищи в течение нескольких месяцев. В основном это история о противостоянии добра и зла: как за ее необычной способностью скрываются жуткие детали.

Также в конце ноября этого года выходит сериал "Соколиный глаз" от Marvel. В сериале актриса также предстанет в роли Елены Беловой, сестры Наташи Романофф, супергероини Черной вдовы.

Что еще известно?

Флоренс является атеисткой, придерживается левых взглядов и борец за права женщин.

Девушка умеет играть на гитаре и пианино, а в свободное время сочиняет песни.