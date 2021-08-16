Теперь в магазинах Maxima можно будет оплачивать счета в кассах самообслуживания

Счета за услуги можно оплатить, сосканировав штрих-код счета. Расчеты возможны за услуги почти 500 различных поставщиков услуг из 37 самоуправлений.

"Мы все чаще наблюдаем, что покупатели пользуются преимуществами технологий и совершают покупки именно в кассах самообслуживания. Чтобы улучшить процесс покупок, мы регулярно расширяем сеть касс самообслуживания и их функциональность.

Теперь и в этих кассах можно оплачивать счета за услуги как наличными, так и платежными картами", - говорит Лиене Дупате-Угуле, добавив, что в этом году компания Maxima Latvija привлекла 88 новых поставщиков услуг, счета которых можно оплатить в магазинах Maxima по всей Латвии.