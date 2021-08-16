Теперь в магазинах Maxima можно будет оплачивать счета в кассах самообслуживания

Счета за услуги можно оплатить, сосканировав штрих-код счета. Расчеты возможны за услуги почти 500 различных поставщиков услуг из 37 самоуправлений.
"Мы все чаще наблюдаем, что покупатели пользуются преимуществами технологий и совершают покупки именно в кассах самообслуживания. Чтобы улучшить процесс покупок, мы регулярно расширяем сеть касс самообслуживания и их функциональность.
Теперь и в этих кассах можно оплачивать счета за услуги как наличными, так и платежными картами", - говорит Лиене Дупате-Угуле, добавив, что в этом году компания Maxima Latvija привлекла 88 новых поставщиков услуг, счета которых можно оплатить в магазинах Maxima по всей Латвии.
В кассах магазинов Maxima и кассах самообслуживания можно оплачивать счета за бытовые и коммунальные услуги, телекоммуникации, управление домами, а также извещения о налоге на недвижимость 37 самоуправлений. Счета можно оплачивать, предъявив платежное поручение со штрих-кодом, который сканируется так же, как любой другой товар в магазине. Оплата может производиться как банковской картой, так и наличными. Цена оплаты каждого счета составляет 0,50 евро.