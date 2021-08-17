Технологии развиваются в соответствии с нуждами потребителя
Самые последние и мощные часы Huawei Watch 3 Pro - это ответ компании на стремление потребителей к более мощным и многофункциональным устройствам.
Самые последние и мощные часы Huawei Watch 3 Pro - это ответ компании на стремление потребителей к более мощным и многофункциональным устройствам.
С момента создания серии Watch компания целенаправленно двигалась к созданию элитного устройства. С каждым следующим поколением часы становились все более совершенными и многофункциональными. Новейший и самый мощный представитель этой серии, Watch 3 Pro, сочетает в себе поистине аристократический дизайн с новейшими функциями. К ним относится поддержка eSIM, которая позволяет вам оставить телефон дома, но продолжать его использовать, имея под рукой только часы. Вы остаетесь в зоне доступа. Но это лишь некоторые новинки. Про остальные TVNET рассказал руководитель обучения продукции бренда в Латвии Микус Тиллерс.
Watch 3 Pro - первые смарт-часы Huawei с ОС Harmony. Какие новые возможности это дает?
Harmony OS была создана, чтобы улучшить опыт пользователя и создать отличную совместимость с несколькими устройствами или единую экосистему, которая дает одному "супер-устройству" удобно управлять несколькими устройствами, включая Watch 3 Pro. Эта операционная система прекрасно взаимодействует с мощным двойным набором микросхем, который обеспечивает быструю работу, плавность, переключение между функциями и, конечно же, энергоэффективность. Это действительно позволяет часам долгое время работать, если сравнивать с доступными аналогами.
Часы впервые доступны в магазине AppGallery. Какие из наиболее интересных приложений есть для загрузки?
В начале этого года к AppGallery присоединилась первое стороннее стороннему приложение Fitify, предназначенное для работы с умными часами Huawei. Этим шагом для нас было важно показать, что мы открыты для сотрудничества с создателями сторонних приложений. Это принесло успех. К нам присоединяется все больше приложений из разных категорий. Поскольку для клиентов важно, чтобы смарт-часы им упрощали жизнь, то самые популярные приложения - это прогноз погоды, музыка и навигация.
С начала пандемии значимость приобрели фитнес-приложения, поскольку с закрытием спортивных клубов все больше и больше людей начали заниматься спортом дома, и стали уделять больше внимания своей физической активности.
В AppGallery есть виртуальная клавиатура для ввода ключевых слов. Почему она не включена в саму ОС Harmony, чтобы было удобно писать сообщения прямо с часов? Планируется ли создание такой опции, учитывая, что поддержка eSIM позволяет использовать часы без телефона?
В AppGallery добавлена клавиатура для более простого и быстрого поиска приложений. Отвечать на сообщения пока нет возможности. Это связано с тем, что сообщения можно принимать в режиме Bluetooth, когда рядом находится телефон, с которого пользователю гораздо удобнее это делать. Но стоит отметить, что каждое обновление улучшает существующие функции и добавляет новые.
Впервые смарт-часы имеют поддержку eSIM, что позволяет использовать часы без телефона. Может ли возможность оставлять телефон дома и полагаться на связь через часы стать устойчивой тенденцией, или этот вариант будет полезен только в специфические моменты - во время тренировки, в бассейне, за рулем?
Наблюдая за привычками пользователей, мы замечаем больше тенденций к безопасности, в том числе во время тренировки. Это также касается случаев с возможностью не пропустить важный звонок от второй половинки, когда телефон забыли дома или оставили в машине. Однако мы, пользователи, еще не готовы перестать наслаждаться волшебством больших экранов в телефонах. все-таки с ними гораздо больше возможностей и функций. Кроме того, операторы мобильной связи пока не предоставляют услугу eSIM только для смарт-часов - необходим действующий тарифный план для телефона, к которому можно добавить услугу eSIM.
Но я верю, что технологические решения в ближайшем будущем позволят нам использовать только этот тип носимых устройств и освободить место в карманах или сумочках. Здесь немаловажную роль будут играть мода и тенденции рынка, а также требования покупателей.
В этом году в ассортимент измерений часов добавлен замер температуры кожи. Он как-то особенно предупреждает о повышении температуры тела, и при каком показателе пользователь должен померить температуру?
Да, это новая и полезная информация для каждого пользователя часов на ежедневной основе, так как она может предупреждать как о перегреве на солнце, что было очень актуально этим летом, так и наоборот - о переохлаждении. Эти данные можно постоянно отслеживать на самом экране часов или в приложении Huawei Health. Нормальная температура кожи составляет от 33,5 до 36,9 градусов по Цельсию. Если человек плохо себя чувствует в течение нескольких часов или в течение всего дня, а графические измерения смарт-часов также указывают на длительное повышение температуры, то для точности следует использовать медицинский термометр. Совершенно не имеет смысла делать это сразу после физической нагрузки.
После тренировки желательно сделать 30-минутный перерыв, принять душ и только потом измерить температуру. Также необходимо следить, не покрыты ли датчики потом, грязью и, что актуально в текущей ситуации, дезинфицирующими средствами. Все эти факторы могут повлиять на ваши показания.
Какие инновации в области измерений ожидаются в ближайшее время?
С каждым новым продуктом улучшается то, что создано ранее. Это создает более точный обмен информацией между устройством и его пользователем. Также следует понимать, что существует огромная разница между смарт-устройством и профессиональным медицинским оборудованием, поэтому мы стараемся создавать умных помощников, которые помогают следить за вашим здоровьем на каждой тренировке или в повседневной жизни, но часы - это не врач и его данные - это лишь справка, чтобы при необходимости обратиться к врачу.
У Watch 3 Pro аккумулятор больше, чем когда-либо прежде, но даже при неактивном eSIM он садится на несколько дней быстрее, чем у Watch 2 Pro. Это особенность новой операционной системы или что-то другое?
Эти два устройства сложно сравнивать как по технологическим решениям, так и по весу. Я бы сказал, что это особенность наших повседневных потребностей, где мы становимся более требовательными к устройствам, которые мы используем. А именно, мы хотим более яркие экраны, быструю работу, больше функций и опций и максимальную точность. Все это тоже требует больших энергоресурсов. В свою очередь, мы должны производить более мощные компоненты, чтобы удовлетворить пользователя. Все должно быть в равновесии. Как и в случае с объемом данных, первые телефоны с камерой имели общий объем памяти около 64 МБ и могли хранить только около 20 изображений. Сейчас это кажется смешным. В наши дни некоторые хорошие фотографии могут занимать больше памяти, но это всех устраивает. То же самое и сейчас - спрос на технологии растет.
Статься написана в сотрудничестве с Huawei Latvija.