Технологии развиваются в соответствии с нуждами потребителя

Часы впервые доступны в магазине AppGallery. Какие из наиболее интересных приложений есть для загрузки?

В начале этого года к AppGallery присоединилась первое стороннее стороннему приложение Fitify, предназначенное для работы с умными часами Huawei. Этим шагом для нас было важно показать, что мы открыты для сотрудничества с создателями сторонних приложений. Это принесло успех. К нам присоединяется все больше приложений из разных категорий. Поскольку для клиентов важно, чтобы смарт-часы им упрощали жизнь, то самые популярные приложения - это прогноз погоды, музыка и навигация.

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С начала пандемии значимость приобрели фитнес-приложения, поскольку с закрытием спортивных клубов все больше и больше людей начали заниматься спортом дома, и стали уделять больше внимания своей физической активности.

В AppGallery есть виртуальная клавиатура для ввода ключевых слов. Почему она не включена в саму ОС Harmony, чтобы было удобно писать сообщения прямо с часов? Планируется ли создание такой опции, учитывая, что поддержка eSIM позволяет использовать часы без телефона?

В AppGallery добавлена ​​клавиатура для более простого и быстрого поиска приложений. Отвечать на сообщения пока нет возможности. Это связано с тем, что сообщения можно принимать в режиме Bluetooth, когда рядом находится телефон, с которого пользователю гораздо удобнее это делать. Но стоит отметить, что каждое обновление улучшает существующие функции и добавляет новые.

Впервые смарт-часы имеют поддержку eSIM, что позволяет использовать часы без телефона. Может ли возможность оставлять телефон дома и полагаться на связь через часы стать устойчивой тенденцией, или этот вариант будет полезен только в специфические моменты - во время тренировки, в бассейне, за рулем?

Наблюдая за привычками пользователей, мы замечаем больше тенденций к безопасности, в том числе во время тренировки. Это также касается случаев с возможностью не пропустить важный звонок от второй половинки, когда телефон забыли дома или оставили в машине. Однако мы, пользователи, еще не готовы перестать наслаждаться волшебством больших экранов в телефонах. все-таки с ними гораздо больше возможностей и функций. Кроме того, операторы мобильной связи пока не предоставляют услугу eSIM только для смарт-часов - необходим действующий тарифный план для телефона, к которому можно добавить услугу eSIM.

Но я верю, что технологические решения в ближайшем будущем позволят нам использовать только этот тип носимых устройств и освободить место в карманах или сумочках. Здесь немаловажную роль будут играть мода и тенденции рынка, а также требования покупателей.

В этом году в ассортимент измерений часов добавлен замер температуры кожи. Он как-то особенно предупреждает о повышении температуры тела, и при каком показателе пользователь должен померить температуру?