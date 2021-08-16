Пытаясь скрыться от полиции в Приекуле, водитель врезался в дерево
В ночь на 16 августа в Приекуле водитель, который пытался скрыться от полиции, попал в аварию, сообщает Госполиция.
В ночь на 16 августа в Приекуле водитель, который пытался скрыться от полиции, попал в аварию, сообщает Госполиция.
Примерно в 01:00 ночи сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что в Цесисе человек агрессивно передвигаясь на машине, мешал местным жителям. Когда прибыла полиции, человек захотел скрыться и начал побег.
В результате водитель BMW съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.