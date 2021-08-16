Возле Алуксне пьяный водитель без прав попал в ДТП; машина врезалась в дерево, пассажир погиб

По предварительным данным, в Алуксненском крае Зиемерской волости мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без каких-либо водительских прав не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. Пассажир скончался на месте.

В ходе расследования было установлено, что двое людей самостоятельно взяли машину одного человека, с которым в последствии попали в аварию.

Сразу после дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля покинул место происшествия, однако позже выяснилось, что он также получил травмы.

Полиция возбудила уголовное дело.

В свою очередь, в Иецавской волости Бауского края на дороге Рига - Бауска - граница Литвы по необъяснимым причинам перевернулась машина, которой управлял мужчина 1992 года рождения. Водитель скончался на месте.

По этому делу также возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщалось, в Латвии было зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 15 человек пострадали и двое погибли.

Люди погибли в авариях в Земгале и Видземе.

Среди пострадавших в ДТП были пешеход и трое велосипедистов.

За сутки в Рижском регионе дня произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, 12 - в Видземе, 10 - в Земгале, девять - в Курземе и восемь - в Латгале.