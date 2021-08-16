Крушение афганского штурмовика в Узбекистане: он столкнулся с истребителем
Узбекистан опроверг информацию о том, что на территории государства был сбит самолет ВВС Афганистана, пишет "Медуза".
Узбекистан опроверг информацию о том, что на территории государства был сбит самолет ВВС Афганистана, пишет "Медуза".
По информации портала Nuz.uz, в понедельник, 16 августа, три штурмовика Embraer 314 военно-воздушных сил Афганистана запросили посадку в аэропорте Карши, но были перенаправлены в город Термез. Они двигались в сопровождении двух МиГ-29 Узбекистана, и по пути в аэропорт один штурмовик столкнулся с истребителем.
Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что пилоты столкнувшихся самолетов катапультировались.
Напомним, ранее поступила информация о том, что на территории Узбекистана потерпел крушение самолет ВВС Афганистана, однако позже Министерство обороны Узбекистана сообщило, что его сбили силы ПВО "при попытке незаконного пересечения границы".
Инцидент произошел на юге страны в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в ночь на воскресенье, 15 августа, говорится в сообщении ведомства.
Оба пилота получили тяжелые травмы, их доставили в больницу в Термезе.
По данным ведомства, проходит расследование случившегося.
Еще перед объявлением узбекские пользователи соцсетей разместили в сети фотографии и видеозаписи разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.
В Афганистане в воскресенье, 15 августа, исламистское движение "Талибан" взяли под контроль столицу страны Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Вылететь из страны через аэропорт Кабула пытались сотни человек, но все коммерческие рейсы были отменены. В аэропорту возникла паника, погибли не менее пяти человек.