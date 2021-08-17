В Подмосковье разбился транспортный военный самолет

Крушение произошло во время тренировочного полета, когда самолет готовился к посадке на аэродроме Кубинка.

В самолете находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

⚡️Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка загорелся и упал военно-транспортный самолёт Ил-112В pic.twitter.com/rhrbbuRokh — Рустем Адагамов (@adagamov) August 17, 2021

Как сообщил агентству РИА "Новости" источник, причиной аварии стал пожар в двигателе самолета.

В свою очередь другие источники в разговоре с "Интерфаксом" заявили, что аварию могли вызвать также технические проблемы самолета или ошибка экипажа.