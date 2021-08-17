Вт, 17.08.2021
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Сухейль Шахин, официальный представитель движения "Талибан"

В Подмосковье разбился транспортный военный самолет

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Во вторник в Подмосковье разбился транспортный самолет вооруженных сил России Ил-112В, пишет "Медуза".

Крушение произошло во время тренировочного полета, когда самолет готовился к посадке на аэродроме Кубинка.

В самолете находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Как сообщил агентству РИА "Новости" источник, причиной аварии стал пожар в двигателе самолета.

В свою очередь другие источники в разговоре с "Интерфаксом" заявили, что аварию могли вызвать также технические проблемы самолета или ошибка экипажа.

ФОТО: Скриншот

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