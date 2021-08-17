Правительство предлагает продать Тайваню вакцины, срок годности которых скоро истечет

Министр благосостояния Гатис Эглитис (JKP) призвал включить Тайвань в число потенциальных стран, которым будет предложено купить эти дозы. Министр обороны Артис Пабрикс (AP) также выразил поддержку этой идее на заседании.

"Имея на складе эти остатки [вакцин], каждую неделю существует потенциально возрастающий риск того, что эти даты истечения срока годности могут наступить, и мы не сможем использовать эти вакцины", - сказал министр, напоминая о предыдущем решении передать вакцины AstraZeneca другим страны.

В результате Министерство здравоохранения в ближайшее время представит различные сценарии с учетом прогнозов использования вакцин осенью, а также того факта, что в будущем людям из группы риска может быть предложена третья доза вакцины.

"Мы обратимся к правительству, чтобы посмотреть (...) в ближайшем будущем, как поступить с теми дозами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, срок действия которых скоро истечет", - сказал политик, предполагая, что это часть Pfizer/BioNTech потенциально могут быть проданы в другие страны.

Согласно информации, представленной на заседании министров, сроки годности у 33 016 доз AstraZeneca и у 69 030 доз Pfizer/BioNTech истекут в конце ноября.