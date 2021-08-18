Талибы захватили Афганистан. Что о них известно, и чего от них ждать

Мужчины обязаны были отращивать бороду, а тех, кто ее сбривал, сажали в тюрьму и держали там до тех пор, пока борода не отрастала снова. Талибы жестоко наказывали за преступления: убийства и прелюбодеяния карались смертной казнью, воровство - отсечением конечностей. При талибах в Афганистане практиковались публичные казни, в стране было создано "министерство охраны добродетели и предотвращения порока".

Свержение талибов в 2001 году

Многочисленные нарушения талибами прав человека привели к тому, что за Афганистаном закрепилась репутация государства-изгоя на мировой арене, а правительство "Талибана" большинство стран не считали легитимным. Однако в ситуацию в Афганистане международное сообщество вмешалось лишь после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. Это объяснялось тем, что "Талибан" предоставил безопасное убежище Усаме бен Ладену, который вместе со своей группировкой "Аль-Каида" организовал захват четырех гражданских авиалайнеров и направил три из них на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном.

В результате теракта погибли почти три тысячи человек. Тогдашний президент США Джордж Буш предъявил "Талибану" ультиматум с требованием выдать бен Ладена, однако талибы потребовали предъявить доказательства его причастности к терактам и заявили, что готовы провести суд над ним только на территории Афганистана. После этого США и их союзники по НАТО начали бомбардировки Афганистана, одновременно оказывая поддержку войскам враждебного "Талибану" "Северного альянса", и в итоге правительство талибов было свергнуто.

Возрождение "Талибана"

После свержения талибов в Афганистане сторонники группировки ушли в горы и начали партизанскую войну. В 2018 году США начали прямые переговоры о заключении с "Талибаном" мирного соглашения. Договоренность между Белым домом и талибами должна была положить конец войне, стоившей десятки тысяч жизней и миллиарды долларов, и запустить в Афганистане мирный процесс.

В феврале 2020 года между США и "Талибаном" было заключено соглашение, названное историческим. Вашингтон обещал на протяжении 14 последующих месяцев полностью вывести из Афганистана войска. Талибы, со своей стороны, обязались начать мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Переговоры между официальным Кабулом и талибами стартовали в сентябре 2020 года в столице Катара Дохе, однако вскоре после этого зашли в тупик.

В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил, что войска США и НАТО будут выведены из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Уход из страны сил международной коалиции послужил импульсом для стремительного наступления талибов, завершившегося взятием Кабула и установлением контроля над территорией всей страны. Возвращение талибов вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране.

"Талибан" смягчил идеологию?

После прихода к власти руководство "Талибана" объявило всеобщую амнистию для государственных служащих и призвало всех чиновников вернуться на рабочие места и "к обычной жизни". Талибы также пообещали не лишать женщин права на образование, работу и участие в политической жизни страны. Руководство группировки заверило, что женщины смогут принять участие в работе афганского правительства "в соответствии с законами шариата". "Исламский эмират не намерен превращать женщин в жертв. По закону шариата, они должны быть частью государственной системы", - цитирует агентство AP заявление члена комиссии "Талибана" по вопросам культуры Энамуллы Самангани.

Талибы уточнили, что женщины должны будут закрывать лицо, однако смогут выходить из дома без сопровождения мужчины. Лидеры движения призвали зарубежные посольства не покидать столицу Афганистана, а жителей - оставаться в стране и сохранять спокойствие. "Талибан" пообещал уважать права СМИ и позволить журналистам критику, но без "очернения репутации".

Объяснений тому, с чем связаны эти заявления "Талибана", пока что нет. По словам очевидцев, сообщения из регионов, перешедших под власть талибов, говорят о том, что идеология талибов осталась прежней. На протяжении последних месяцев в стране были закрыты десятки школ для девочек, в Кандагаре в начале июля женщин вывели из офиса банка Azizi и сопроводили их домой, запретив возвращаться, ООН также фиксирует нападения на женщин и журналистов в занятых талибами районах.