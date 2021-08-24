Вт, 24.08.2021
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Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

Судебные разбирательства родителей и скрытое насилие: о защите детей при разводе

Мартиньш Даугулис ФОТО: TVNET

В последнее время в СМИ все чаще освещается информация и звучат дискуссии о домашнем насилии. Однако относительно мало обсуждается защита прав детей, которые становятся инструментами в бракоразводном процессе родителей. Интересы ребенка в этих условиях интерпретируются по-разному, а иногда и вообще игнорируются.

Отдельная проблема - многолетние судебные процессы о правах опеки, которые попадают на стол омбудсмена, а также их влияние на психику ребенка, с которым приходится работать специалистам. 

В рамках программы "В фокусе недели с Мартиньшем Даугулисом" ("Nedēļas fokusā ar Mārtiņu Dauguli") ведущий обсудил тему "насилия над ребенком" во время развода родителей с руководительницей Отдела по защите прав детей Бюро омбудсмена Лайлой Гравере и детским психиатром Никитой Безбородовым.

Какое влияние оказывает бракоразводный процесс на психику ребенка?

Лайла Гравере отмечает: ребенок должен расти в атмосфере счастья, любви и понимания, но, когда этого больше нет, именно тогда начинается судебный процесс, в котором интересы ребенка, к сожалению,

"исчезают, поскольку начинается борьба между двумя взрослыми, бывшими партнерами, которые прекратили совместную жизнь и забыли про ребенка". 

Психолог Никита Безбородов объясняет, что при любых обстоятельствах для ребенка развод родителей - травматичное событие. "Это оставляет след не только на психоэмоциональном состоянии ребенка, но и в целом на дальнейшем развитии человека, физическом в том числе". По словам психолога, лучший вариант при разводе, когда родители все же договариваются, участвуют в жизни ребенка и делят обязанности. Однако так выходит не всегда и именно с такими случаями сталкиваются Безбородов и Гравере,

когда родители начали бороться друг с другом и желают победить "любой ценой".

Когда есть конфликт, каждая из сторон считает себя правой. Кроме того, каждому родителю кажется, что он действует в интересах своего ребенка, отмечает психолог.

"Но в действительности мы видим, что это огромная травма для ребенка", - говорит Безбородов, добавляя, что в случае, когда конфликт между родителями так и не исчерпан, ребенку помочь труднее, называя происходящее

"насилием над ребенком".

Судебные тяжбы: что больше всего вредит ребенку? 

И представительница Бюро омбудсмена Лайла Гравере, и детский психолог Никита Безбородов, подчеркивают, что лучшее, что могут сделать родители во благо ребенка - не доводить дело до суда и прийти к согласию мирно. Приглашенные эксперты отмечают, что если не получается договориться - можно обратиться к специалистам, например, психологу.​

"Я не сталкивался на своем опыте ни с одним случаем, когда посредничество было использовано", - отмечает психолог.

Безбородов отметил, что ему иногда кажется, что не может быть другого выхода, кроме как "закрыть родителей вдвоем без детей в одном помещении и не выпускать, пока не найдут решение".

Лайла Гравере подчеркнула, что в среднем бракоразводный процесс длится два года, что уже со стороны ребенка - огромный отрывок времени. Что еще хуже, есть судебные процессы, которые длятся годами - и пять, и шесть лет:

"Например, судебный процесс был начат, когда ребенку было полгода, сегодня ребенок уже готовится/идет в школу, а процесс все еще идет. (...) Его детство прошло в тени судебных тяжб".

Стоит ли говорить ребенку правду о происходящем?

Чаще всего, ребенок не знает, что происходит на самом деле, отмечают эксперты. Таким образом он становится инструментом в руках двух взрослых людей:

"Ребенок имеет односторонюю информацию, которую получает от родителя, с которым он живет. Ребенку не говорят, что происходит, почему так происходит и судебный приговор ребенку не разъясняется. Просто нужно делать так! Но почему? Ребенку этого не объясняют.

Он должен знать обо всем, ведь решение о нем!" - подчеркивает Гравере. 

Психолог в этом вопросе также категоричен: "Ребенок должен быть проинформирован о том, что происходит. То, что больше всего вызывает тревогу - незнание. Если мы не знаем, что происходит и что нас ждет дальше - то уровень беспокойства огромен", - отмечает психолог, присоединяясь к тому, что нужно участвовать в жизни ребенка и разъяснять все решения, которые касаются его жизни. 

Больше о том, какова реальная ситуация в стране относительно данной проблемы, насколько защищены дети и каковы самые большие риски в этом вопросе - в выпуске программы!

Видео: Судебные тяжбы родителей и скрытое насилие 

Статья написана в рамках общественной инициативы IKEA "Откройте глаза на насилие".


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