Судебные разбирательства родителей и скрытое насилие: о защите детей при разводе

когда родители начали бороться друг с другом и желают победить "любой ценой".

Когда есть конфликт, каждая из сторон считает себя правой. Кроме того, каждому родителю кажется, что он действует в интересах своего ребенка, отмечает психолог.

"Но в действительности мы видим, что это огромная травма для ребенка", - говорит Безбородов, добавляя, что в случае, когда конфликт между родителями так и не исчерпан, ребенку помочь труднее, называя происходящее

"насилием над ребенком".

Судебные тяжбы: что больше всего вредит ребенку?

И представительница Бюро омбудсмена Лайла Гравере, и детский психолог Никита Безбородов, подчеркивают, что лучшее, что могут сделать родители во благо ребенка - не доводить дело до суда и прийти к согласию мирно. Приглашенные эксперты отмечают, что если не получается договориться - можно обратиться к специалистам, например, психологу.​

"Я не сталкивался на своем опыте ни с одним случаем, когда посредничество было использовано", - отмечает психолог.

Безбородов отметил, что ему иногда кажется, что не может быть другого выхода, кроме как "закрыть родителей вдвоем без детей в одном помещении и не выпускать, пока не найдут решение".

Лайла Гравере подчеркнула, что в среднем бракоразводный процесс длится два года, что уже со стороны ребенка - огромный отрывок времени. Что еще хуже, есть судебные процессы, которые длятся годами - и пять, и шесть лет:

"Например, судебный процесс был начат, когда ребенку было полгода, сегодня ребенок уже готовится/идет в школу, а процесс все еще идет. (...) Его детство прошло в тени судебных тяжб".

Стоит ли говорить ребенку правду о происходящем?

Чаще всего, ребенок не знает, что происходит на самом деле, отмечают эксперты. Таким образом он становится инструментом в руках двух взрослых людей:

"Ребенок имеет односторонюю информацию, которую получает от родителя, с которым он живет. Ребенку не говорят, что происходит, почему так происходит и судебный приговор ребенку не разъясняется. Просто нужно делать так! Но почему? Ребенку этого не объясняют.

Он должен знать обо всем, ведь решение о нем!" - подчеркивает Гравере.

Психолог в этом вопросе также категоричен: "Ребенок должен быть проинформирован о том, что происходит. То, что больше всего вызывает тревогу - незнание. Если мы не знаем, что происходит и что нас ждет дальше - то уровень беспокойства огромен", - отмечает психолог, присоединяясь к тому, что нужно участвовать в жизни ребенка и разъяснять все решения, которые касаются его жизни.

Больше о том, какова реальная ситуация в стране относительно данной проблемы, насколько защищены дети и каковы самые большие риски в этом вопросе - в выпуске программы!

Видео: Судебные тяжбы родителей и скрытое насилие