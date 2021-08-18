Пуятс: многие группы мигрантов находятся у границы Латвии по несколько дней

Он рассказал, что этим людям обеспечиваются наблюдение медиков, вода и, в случае необходимости, продукты питания. "Мы оказываем поддержку, хотя группы нелегальных мигрантов вытесняются белорусской стороной при помощи силы и находятся ближе к белорусской границе", - сказал Пуятс.

По его словам, это проблемная ситуация, и ничего подобного на границе с Латвией не происходило.

"Если бы такой поток людей не был остановлен сейчас, возможно, тысячи людей уже подали бы заявления о предоставлении убежища в Латвии",

- добавил Пуятс.