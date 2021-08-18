Три месяца лечения: в Латвии выжил пациент с повреждением 100% легких

Представитель больницы рассказала, что 58-летний пациент - один из немногих, кому в таком состоянии удалось вернуться к жизни. В конце декабря мужчина заболел Covid-19, болезнь быстро прогрессировала и у пациента было диагностировано стопроцентное поражение легких. В январе пациента перевели из Екабпилсской больницы в Клинику токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы, где врачи ежедневно в течение трех месяцев боролись за его жизнь.

Пациент выписался из больницы только 30 марта, а затем последовал следующий этап на пути к выздоровлению - реабилитация. Хотя с момента болезни прошло восемь месяцев, мужчина признает, что еще не чувствует себя полностью здоровым, но бесконечно благодарен врачам за то, что его здоровье улучшилось до такой степени, что он может самостоятельно передвигаться и дышать без помощи посторонних устройств.

Во вторник пациент пришел в Клинику токсикологии и сепсиса "Гайльэзерс", чтобы поблагодарить врачей, медсестер и персонал стационара, которые самоотверженно боролись за его жизнь.

Во время лечения больному были также необходимы компоненты крови. Его жена поблагодарила коллег, друзей и знакомых - всех, кто участвовал и помогал ее мужу, сдавая свою кровь.

Мужчина рассказал, что изначально болезнь протекала относительно спокойно, но в какой-то момент состояние его здоровья резко ухудшилось, и его доставили в Рижскую Восточную больницу. "Течение болезни было очень тяжелым, многое я даже не помню. При этом все еще есть много людей, которые не верят, что болезнь может распространяться так быстро и ударить так тяжело. Я могу только сказать одно - пока человек не столкнулся с этим и не почувствовал на своей шкуре, может показаться, что это пустяк. Только тогда, когда вы "на другой стороне", все меняется ", - говорит пациент.

Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс", доволен улучшением состояния здоровья бывшего пациента. По словам врача, случаи заболевания коронавирусом с тяжелым и обширным поражением легких, сопровождающимся различными осложнениями, часто заканчиваются летальным исходом.

"Я могу пожелать отрицателям Covid-19 только одного - не заболеть либо выздороветь при легком течении болезни. К сожалению, статистика в других странах Европы показывает, что новый дельта-штамм очень агрессивен. Он затрагивает более молодых людей, и болезнь прогрессирует очень быстро. "Самый эффективный способ защитить себя от серьезного заболевания - это сделать прививку от Covid-19", - говорит Сташинскис.