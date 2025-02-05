В середине недели произошло много громких событий. Рижские власти объявили о намерении запретить азартные игры почти по всему городу, руководство страны собралось сократить возможности для чиновников работать удаленно, в Госполиции рассказали о результатах экспертиз по делу о смерти молодого талантливого латвийского спортсмена, а Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. О главных событиях среды, 5 февраля, читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 5 февраля ⟩ Рига запретит азартные игры, Зеленский согласен на переговоры с Путиным и что известно о смерти хоккеиста
Новости Латвии:
Страны Балтии максимально подготовились к тому, чтобы отключиться от совместной энергосистемы c Россией, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединиться к единой европейской электросети, но нельзя исключать провокаций, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.
Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в среду, 5 февраля, дала понять, что поддерживает мнение президента о том, что сотрудники государственных учреждений должны работать очно, а не дистанционно.
Азартные игры планируется запретить почти на всей территории Риги, предусматривает проект новых обязательных правил Рижской думы.
Некоторые педагоги учебных заведений Даугавпилса возмущены языковыми проверками, которые проводит Центр госязыка (VVC). Около 20 учителей и помощников из семи школ Даугавпилса подали заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверок. Об этом пишет внештатный автор LSM.lv, журналист Latgales Laiks Ивар Сойканс.
На прошлой неделе в возрасте 85 лет скончался латышский поэт Янис Петерс. Cо своим самым верным и близким другом попрощался и Раймонд Паулс.
За рубежом:
Достигнут "значительный прогресс" на пути создания специального трибунала по привлечению высших должностных лиц России - в том числе диктатора Владимира Путина - к ответственности за вторжение в Украину, заявила коалиция из 38 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией погибли 45 100 украинских военнослужащих, а количество ранений военнослужащих составляет 390 000.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров даже с российским диктатором Владимиром Путиным, если это будет единственной возможностью добиться мира для украинцев.
Число погибших в результате стрельбы в учебном заведении в Эребру возросло до десяти, сообщила в среду полиция Швеции.
Популярный комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте поделился свежим снимком Аллы Пугачевой.
Интересное чтиво:
Рижанка Ливия старается избегать звонков с незнакомых номеров и с опасением открывает почтовый ящик, думая, что это кредиторы шлют напоминание о необходимости вернуть долг. Но в Латвии есть легальная процедура, чтобы списать свои долги. TVNET+ разобрался, что нужно, чтобы подать на банкротство, для кого это подходит и во сколько обойдется обычному человеку.
13 ноября 2024 года латвийский спорт был потрясен известием о скоропостижной смерти чемпиона зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года Аугуста Валдиса Василенка. TVNET+ узнал результаты экспертизы по делу о гибели 28-летнего экс-спортсмена.
Запущено - так о доме по адресу Кр. Валдемара, 76, говорят несколько его жителей. Рижская дума в марте прошлого года направила даже предупреждение о том, что зданию может быть присвоен статус развалин. Собственники квартир поняли, что срочно нужно менять управляющего домом. В июле прошлого года из 82 владельцев "за" проголосовали 42, что составляет более половины и соответствует закону. Однако управляющий считает голосование некорректным, поскольку должно быть 2/3, или 55 голосов. Поэтому он обратился в суд, и в декабре прошлого года тот решил восстановить его на работе. Но часть жителей хочет, чтобы работал новый управляющий, поэтому продолжает судиться. Следующее заседание назначено на этот месяц. Спор комментируют обе стороны.
"Дома забыл", "сейчас куплю", "у меня нет кошелька" - такие слова часто слышат от безбилетников не только контролеры Rīgas satiksme, но и другие пассажиры общественного транспорта. Были и более смешные отговорки, более резкие слова и многое другое. Так зачастую выглядит работа контролеров. Чтобы выяснить, каков портрет безбилетника и с каким отношением приходится сталкиваться контролерам, на этот раз к рейду присоединился и TVNET+.
Актер и музыкант Артур Смольянинов стал ведущим видеоподкаста издания Deutsche Welle "Переживем". Первым его собеседником стала художница по костюмам Мария Кабыш.
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