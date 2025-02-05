Главное за 5 февраля Рига запретит азартные игры, Зеленский согласен на переговоры с Путиным и что известно о смерти хоккеиста

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За рубежом:

Достигнут "значительный прогресс" на пути создания специального трибунала по привлечению высших должностных лиц России - в том числе диктатора Владимира Путина - к ответственности за вторжение в Украину, заявила коалиция из 38 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией погибли 45 100 украинских военнослужащих, а количество ранений военнослужащих составляет 390 000.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров даже с российским диктатором Владимиром Путиным, если это будет единственной возможностью добиться мира для украинцев.

Читайте также За рубежом Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Число погибших в результате стрельбы в учебном заведении в Эребру возросло до десяти, сообщила в среду полиция Швеции.

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Популярный комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте поделился свежим снимком Аллы Пугачевой.

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Запущено - так о доме по адресу Кр. Валдемара, 76, говорят несколько его жителей. Рижская дума в марте прошлого года направила даже предупреждение о том, что зданию может быть присвоен статус развалин. Собственники квартир поняли, что срочно нужно менять управляющего домом. В июле прошлого года из 82 владельцев "за" проголосовали 42, что составляет более половины и соответствует закону. Однако управляющий считает голосование некорректным, поскольку должно быть 2/3, или 55 голосов. Поэтому он обратился в суд, и в декабре прошлого года тот решил восстановить его на работе. Но часть жителей хочет, чтобы работал новый управляющий, поэтому продолжает судиться. Следующее заседание назначено на этот месяц. Спор комментируют обе стороны.

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