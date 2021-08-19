ReTV: Латвия оказывает помощь мигрантам на латвийско-белорусской границе

По последней информации службы новостей ReTV , мигранты уже получили медицинскую помощь с латвийской стороны, им также доставили одежду и продукты. Основатель организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгил Грасманис поддерживает тесную связь с этими людьми.

Грасманис получает напрямую информацию о нынешнем положении этих людей, которые в течение восьми дней находились неизвестно где - на границе между двумя странами. Он указывает, что эти люди находятся в лесу без крыши над головой, без посторонней помощи. В их числе и десятимесячный ребенок.