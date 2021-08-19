Чт, 19.08.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России

ReTV: Латвия оказывает помощь мигрантам на латвийско-белорусской границе

Мигранты в лагере в Литве ФОТО: Jānis Škapars

Международное внимание уделяется распространяемому Deutsche Welle видео, в котором Латвия показана не самым лучшим образом. На кадрах видно, что между границами Латвии и Беларуси в течение недели находится 41 мигрант.

По последней информации службы новостей ReTV, мигранты уже получили медицинскую помощь с латвийской стороны, им также доставили одежду и продукты. Основатель организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгил Грасманис поддерживает тесную связь с этими людьми.

Видео: Эгил Грасманис комментирует эту ситуацию на латышском языке

Грасманис получает напрямую информацию о нынешнем положении этих людей, которые в течение восьми дней находились неизвестно где - на границе между двумя странами. Он указывает, что эти люди находятся в лесу без крыши над головой, без посторонней помощи. В их числе и десятимесячный ребенок.

Подробнее обо всем - в сюжете ReTV, где прозвучит новая информация о другой группе, а также, возможно, комментарий журналиста Deutsche Welle.


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