ReTV: Латвия оказывает помощь мигрантам на латвийско-белорусской границе

По последней информации службы новостей ReTV, мигранты уже получили медицинскую помощь с латвийской стороны, им также доставили одежду и продукты. Основатель организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгил Грасманис поддерживает тесную связь с этими людьми.
Видео: Эгил Грасманис комментирует эту ситуацию на латышском языке
Грасманис получает напрямую информацию о нынешнем положении этих людей, которые в течение восьми дней находились неизвестно где - на границе между двумя странами. Он указывает, что эти люди находятся в лесу без крыши над головой, без посторонней помощи. В их числе и десятимесячный ребенок.
Подробнее обо всем - в сюжете ReTV, где прозвучит новая информация о другой группе, а также, возможно, комментарий журналиста Deutsche Welle.