В России движение в защиту прав избирателей "Голос" объявлено "иностранным агентом"

В ведомстве обосновывают это решение тем, что "Голос" получает финансирование из-за рубежа.

"Голос" стал первой организацией, которую внесли в этот реестр.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц назвал внесение движения в реестр "максимально демонстративной атакой" на независимых наблюдателей перед выборами в Госдуму и уверен, что произошедшее можно воспринимать как "серьезный сигнал о готовящихся фальсификациях". Он заявил, что движение продолжит работу и будет маркировать материалы в соответствии с требованиями для "иностранных агентов".

О планах по созданию нового реестра "иностранных агентов" специально для движений, у которых нет регистрации и юридических лиц в России, Минюст РФ сообщил в феврале 2021 года.