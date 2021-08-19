В этом году в Латвии змеи укусили 40 человек. В одном случае пострадал ребенок в песочнице

В настоящее время врачам еженедельно звонят по поводу укусов змей. Специалист Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Ирена Пурмале отметила, что в этом году с начала теплого сезона поступил 41 звонок, связанный с нападениями ужа или гадюки на людей.

Люди могут пострадать от укусов змей не только в лесу, но и на территории своего дома.

Пурмале отметила, что в этом году змеи чаще кусали людей на территории их домов, например, когда человек косил траву и не заметил движения. В другом случае змея пробралась в песочницу и укусила ребенка.

В Латвии есть три вида змей - уж, гадюка и медянка. Грибники чаще всего встречают ужей или гадюк.

Специалист Латвийского музея природы Янис Дрейманис сказал, что ужи предпочитают жить на влажных лугах, а также в небольших садах, где больше возможностей найти пищу. В свою очередь, гадюки чаще проживают в лесах, а также на заросших полянах.

"Осенью они уходят в укрытия, ими чаще всего служат ямы у корней деревьев. И они также могут населять фундаменты некоторых домов или сараев", - сказал Дрейманис.

Змеи в основном атакуют для самозащиты, но когда вы видите неподвижную и кажущуюся мертвой змею, рекомендуется ее не трогать.

Дрейманис указал, что гадюка попытается убежать от человека, почувствовав вибрацию. Если человек поднимется, то змея оценит ситуацию, насколько человек ей угрожает. Таким образом, при виде змеи рекомендуется не делать быстрых движений и просто отойти. С другой стороны, ужи просто притворяются мертвыми.

В случае укуса змеи врачи призывают немедленно вызывают медицинскую помощь по телефону 113.