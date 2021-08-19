Советы эксперта, как не потратиться в отпуске

Что делать, чтобы после отпуска банковский счет не опустел, объясняет руководитель отдела развития бизнеса банка Luminor в Балтии Екатерина Зинича.

Составляйте план отпуска

В выходные мы намного чаще поддаемся спонтанным планам, так как в спешке работы нередко не хватает времени распланировать отпуск, и мы спохватываемся только тогда, когда он уже стучит в дверь. Часто именно по этой причине мы тратим больше изначально задуманного, поэтому ценная рекомендация для экономии средств - найти время на планирование отпуска, сформировав примерный бюджет на задуманные вещи и выяснив, укладывается ли запланированное в бюджет. Это полезно и тогда, когда Вы планируете примерный бюджет на каждый день. Но нужно беспокоиться, если накануне немного превысили установленную сумму, просто тратьте немного экономнее в следующие дни.

"Если хотите, установите ограничения, которые в течение отпуска не будете нарушать. Удобнее всего надзирать за своими финансами, используя для совершения покупок банковскую карту. Это обеспечит полный отчет по Вашим расходам, одновременно придавая чувство контроля и дополнительную безопасность", - указывает Екатерина Зинича, руководитель отдела развития бизнеса.

Готовьте еду сами

В путешествиях по Латвии или поездках за границу большая часть средств тратится на еду. Посещение ресторанов и кафе - одна из причин, почему деньги так быстро исчезают с банковского счета. Как указывает эксперт, стоит уже заранее ознакомиться с отзывами о различных местах питания и их меню, прейскурантами, потому что не всегда в ресторане с, казалось бы, самой красивой мебелью на террасе можно получить наилучший опыт. В результате этого деньги будут потрачены, а ожидаемое наслаждение получено не будет.

Чтобы еще больше сэкономить, при резервации места для ночлега можно отдавать предпочтение местам, которые находятся недалеко от мест продажи продуктов питания или в которых есть возможность приготовления еды на месте. Сумма, которую Вы сэкономите, готовя сами, будет значительной.

Выбирайте больше бесплатных приключений

Большинство впечатляющих опытов в мире бесплатны, например, закат вместе с друзьями, пикник на пляже, поездка на велосипеде по лесным тропам или городским улицам. Есть бесплатные фестивали и концерты, а во многих музеях в определенные дни более дешевые билеты или даже бесплатный вход. Можно отправиться в поход на несколько дней здесь же, в Латвии, проводя ночи в палатке или каком-нибудь гостевом доме - особенно дети такой опыт будут помнить долго.