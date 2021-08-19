Боевики "Талибана" снова стреляют по демонстрантам; есть погибшие

Люди в городе Асадабад на востоке Афганистана вышли на митинг, который был приурочен ко Дню независимости Афганистана. Они размахивали национальными флагами, когда боевики движения "Талибан" начали стрелять.

Reuters сообщает, что до конца неясно, из-за чего погибли люди - из-за стрельбы или давки, которая возникла после первых выстрелов. Представители "Талибана" это не комментировали.

Как уже сообщалось ранее, 18 августа в нескольких афганских городах прошли акции в защиту флага Афганистана. Протесты начались после того, как талибы стали снимать со зданий национальные флаги и менять их на флаги своего движения. В городе Джелалабад, центре провинции Нангархар, между протестующими и талибами произошли столкновения. По данным "Аль-Джазиры", там погибли три человека.