Россия может запретить въезд "русофобам"

Об этом заявил журналистам в четверг, 19 августа, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, отметив, что "русофобам" двери в Россию должны быть плотно закрыты.

"Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по нескольким критериям", - сказал депутат.

Запрет на въезд в Россию будет наложен в случае "разжигания ненависти, унижения людей из-за их нации, расы, религии, языка, посягательства на память защитников Отечества, унижения ветеранов Великой Отечественной войны, осквернения военных символов России, разрушения или повреждения солдатских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориалов, увековечивающих память о павших защитниках Родины", - сказал Хинштейн.

Запрет будет также применяться в случае "распространения заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, изготовления нацистской или экстремистской атрибутики или символики, отрицания фактов, установленных в решении Нюрнбергского трибунала и оправдания преступлений нацистов", - добавил он.

Документ является "ответом на вопиющие проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве", - сказал депутат, который также является заместителем секретаря генерального совета "Единой России".