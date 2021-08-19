Россия может запретить въезд "русофобам"
В российский парламент внесен законопроект, запрещающий, в частности, въезд людям, распространяющим "заведомо ложную информацию" о деятельности СССР во время Второй мировой войны.
В российский парламент внесен законопроект, запрещающий, в частности, въезд людям, распространяющим "заведомо ложную информацию" о деятельности СССР во время Второй мировой войны.
Об этом заявил журналистам в четверг, 19 августа, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, отметив, что "русофобам" двери в Россию должны быть плотно закрыты.
"Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по нескольким критериям", - сказал депутат.
Запрет на въезд в Россию будет наложен в случае "разжигания ненависти, унижения людей из-за их нации, расы, религии, языка, посягательства на память защитников Отечества, унижения ветеранов Великой Отечественной войны, осквернения военных символов России, разрушения или повреждения солдатских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориалов, увековечивающих память о павших защитниках Родины", - сказал Хинштейн.
Запрет будет также применяться в случае "распространения заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, изготовления нацистской или экстремистской атрибутики или символики, отрицания фактов, установленных в решении Нюрнбергского трибунала и оправдания преступлений нацистов", - добавил он.
Документ является "ответом на вопиющие проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве", - сказал депутат, который также является заместителем секретаря генерального совета "Единой России".
"Позиция парламентариев "Единой России" ясна - приспешникам русофобов и нацистов двери в страну должны быть плотно закрыты", - подчеркнул Хинштейн.