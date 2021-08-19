Построенные в советское время многоэтажки 467.a серии признаны безопасными

Минэкономики в сотрудничестве со строительными специалистами провело исследование механической прочности и устойчивости конструкций многоквартирных жилых домов серии 467а.

В ходе исследования было обследовано десять многоквартирных домов серии 467а в разных районах Риги - Засулаука, Вецмилгравис, Плявниеки и массив Краста, которые были введены в эксплуатацию в период с 1973 по 1988 год - только в эти года в Латвии строились дома этой серии.

"Обследование зданий серии 467а не выявили дефектов и повреждений несущих конструкций и элементов, которые могли бы повлиять на их несущую способность и безопасную эксплуатацию.

Несущие конструкции зданий серии 467а в усилении не нуждаются. В целом они находятся в удовлетворительном техническом состоянии, и эксплуатация зданий безопасна", - сообщили в Минэкономики.

Безопасная эксплуатация

При этом в министерстве подчеркнули, что для того, чтобы не ухудшить техническое состояние здания и продолжить его безопасную эксплуатацию, необходимо незамедлительно проводить такие работы, как обновление несущих колонн и балок, восстановление поверхности кровли и защита от влияния климатических факторов: устройство кровли, заделка стыков промежуточных панелей и элементов кровли, а также демонтаж или восстановление крыш запасных проходов в аварийном состоянии.

Чтобы снизить затраты жителей на выполнение этих работ, Минэкономики предлагает стандартные решения по усилению несущих конструкций. "Из-за сложной конфигурации крыши было разработано стандартное решение конструкции крыши, обеспечивающее защиту железобетонных конструкций от агрессивной среды, продление срока их службы и упрощение конструкции крыши", - пояснили в министерстве.

Проверки еще несколько лет

Для выяснения технического состояния существующего жилого фонда Минэкономики планирует до 2025 года провести исследование механической прочности и устойчивости всех серий многоквартирных жилых домов.

В этом году проводится обследование многоквартирных домов 103 серии. Эта серия многоквартирных домов находится как в городах, так и в регионах Латвии. В рамках исследования планируется осмотреть не менее 15 построек. Оценка будет проводиться как для проекта типового пятиэтажного жилого дома, разработанного Pilsētprojekts, так и для проекта трехэтажного дома в сельской местности. Как и в предыдущих исследованиях, это будет основано в основном на углубленной оценке технического состояния конструкций с целью выработки рекомендаций по надлежащей будущей эксплуатации зданий.

В свою очередь, в 2022 году планируется изучить здания 602 и 602р серий, в 2023 году - 316 и 318, а в 2024 году - 104 и 119 серий.