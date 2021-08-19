Чт, 19.08.2021
Я могу только сказать одно - пока человек не столкнулся с этим и не почувствовал на своей шкуре, может показаться, что это пустяк. Только тогда, когда вы "на другой стороне", все меняется. Мужчина, выживший после стопроцентного поражения легких
Мужчина, выживший после стопроцентного поражения легких

Медсестрам, имитирующим вакцинацию, нет места в отрасли! - вице-президент LMA

ФОТО: Pexels

Медсестер, которые имитировали пациентам вакцинацию против Covid-19, не следует допускать к работе в секторе здравоохранения, сказала Илзе Ортвейна, вице-президент Латвийской ассоциации медсестер (LMA).

Вице-президент ассоциации подчеркнула, что в Латвии все еще действует презумпция невиновности, поэтому LMA воздержится от "охоты на ведьм или осуждения определенных лиц" до тех пор, пока ответственные органы не выяснят все обстоятельства и не завершат расследование.

Следовательно, в настоящее время LMA может говорить конкретно об этих случаях только в форме предположений. Как объяснила Ортвейна, медсестры связаны Кодексом этики, что означает, что в случае проступков медсестер о них сообщается ассоциации, которая изучает их и решает, что делать дальше. Только в такой ситуации, в зависимости от степени нарушения, можно обратиться к конкретной медсестре. В то же время ассоциация также имеет право выдавать медсестрам сертификаты работников медицины, поэтому может быть принято решение и об отзыве этих сертификатов.

Выражая свою личную позицию, Ортвейна сказала: "если были такие правонарушения, когда пациенту вводили раствор вместо лекарства, этой медсестре не место в медицинской отрасли".

Говоря конкретно о таких правонарушениях, по словам Ортвейны, сначала следует понять все обстоятельства дела, а именно, почему это произошло, почему люди просят фальсифицировать вакцинацию и каковы их мотивы. "Фальсификация факта вакцинации - это добровольное соглашение между двумя людьми", - добавила вице-президент ассоциации.

Такие прецеденты случались и в других странах, что говорит о том, что люди, как и везде, больше движимы страхом или усталостью от разговоров о потенциальной обязательной вакцинации на работе.

Вице-президент ассоциации также сожалеет о ситуации, когда нескольким сотням человек сделали имитацию вакцинации, которая оставит их без защиты в случае заболевания.

Латвийская ассоциация врачей (LĀB) также выражает аналогичную позицию в этом отношении. Организация сообщила LETA, что осуждает действия любого практикующего врача или другого лица, участвовавшего в организации процесса фиктивной вакцинации.

Уже сообщалось, что глава Государственной полиции Арманд Рукс сообщил журналистам в пятницу, 13 августа, о задержании нескольких лиц, в том числе двух медсестер, которые организовали фиктивную вакцинацию против Covid-19 для нескольких сотен жителей.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями в начале августа в момент совершения преступления задержало за проведение фиктивной вакцинации в центре вакцинации женщин 1972, 1974 и 1976 года рождения, в том числе медсестру.

В ходе расследования было установлено, что двое из них занимались поиском людей, которые не хотели прививаться, но были готовы заплатить за фиктивный ковид-сертификат, а также организовывали получение от них денег. В свою очередь медсестра центра вакцинации имитировала ввод прививки лицам, которые заплатили за фиктивную вакцинацию и приходили с соответствующей запиской.

Незаконно полученные денежные средства распределялись между участницами группы.

Плата за фиктивную вакцинацию составляла 200 евро.

У задержанных был произведен обыск, в результате которого было изъято около 10 000 евро, предположительно полученных в результате преступления, и другие вещи, важные для следствия. Кроме того, у одной задержанной была конфискована и арестована его машина Nissan, приобретенная, возможно, за средства от доходов от преступления.

Задержанные признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - в том числе запрет на работу в центрах вакцинации. Полиция полагает, что в результате фиктивной вакцинации сертификаты о введении первой дозы вакцины незаконно получили по крайней мере 200 человек.


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