Медсестрам, имитирующим вакцинацию, нет места в отрасли! - вице-президент LMA

Вице-президент ассоциации подчеркнула, что в Латвии все еще действует презумпция невиновности, поэтому LMA воздержится от "охоты на ведьм или осуждения определенных лиц" до тех пор, пока ответственные органы не выяснят все обстоятельства и не завершат расследование.

Следовательно, в настоящее время LMA может говорить конкретно об этих случаях только в форме предположений. Как объяснила Ортвейна, медсестры связаны Кодексом этики, что означает, что в случае проступков медсестер о них сообщается ассоциации, которая изучает их и решает, что делать дальше. Только в такой ситуации, в зависимости от степени нарушения, можно обратиться к конкретной медсестре. В то же время ассоциация также имеет право выдавать медсестрам сертификаты работников медицины, поэтому может быть принято решение и об отзыве этих сертификатов.

Выражая свою личную позицию, Ортвейна сказала: "если были такие правонарушения, когда пациенту вводили раствор вместо лекарства, этой медсестре не место в медицинской отрасли".

Говоря конкретно о таких правонарушениях, по словам Ортвейны, сначала следует понять все обстоятельства дела, а именно, почему это произошло, почему люди просят фальсифицировать вакцинацию и каковы их мотивы. "Фальсификация факта вакцинации - это добровольное соглашение между двумя людьми", - добавила вице-президент ассоциации.

Такие прецеденты случались и в других странах, что говорит о том, что люди, как и везде, больше движимы страхом или усталостью от разговоров о потенциальной обязательной вакцинации на работе.

Вице-президент ассоциации также сожалеет о ситуации, когда нескольким сотням человек сделали имитацию вакцинации, которая оставит их без защиты в случае заболевания.

Латвийская ассоциация врачей (LĀB) также выражает аналогичную позицию в этом отношении. Организация сообщила LETA, что осуждает действия любого практикующего врача или другого лица, участвовавшего в организации процесса фиктивной вакцинации.

Уже сообщалось, что глава Государственной полиции Арманд Рукс сообщил журналистам в пятницу, 13 августа, о задержании нескольких лиц, в том числе двух медсестер, которые организовали фиктивную вакцинацию против Covid-19 для нескольких сотен жителей.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями в начале августа в момент совершения преступления задержало за проведение фиктивной вакцинации в центре вакцинации женщин 1972, 1974 и 1976 года рождения, в том числе медсестру.

В ходе расследования было установлено, что двое из них занимались поиском людей, которые не хотели прививаться, но были готовы заплатить за фиктивный ковид-сертификат, а также организовывали получение от них денег. В свою очередь медсестра центра вакцинации имитировала ввод прививки лицам, которые заплатили за фиктивную вакцинацию и приходили с соответствующей запиской.

Незаконно полученные денежные средства распределялись между участницами группы.

Плата за фиктивную вакцинацию составляла 200 евро.

У задержанных был произведен обыск, в результате которого было изъято около 10 000 евро, предположительно полученных в результате преступления, и другие вещи, важные для следствия. Кроме того, у одной задержанной была конфискована и арестована его машина Nissan, приобретенная, возможно, за средства от доходов от преступления.