Кариньш призывает глав самоуправлений не забывать о главной цели - повышении благосостояния населения

Он отметил, что сегодня государство и самоуправления большое внимание уделяют преодолению кризисов. Это и борьба с пандемией, и ситуация на границе с Беларусью. Премьер уверен, что Латвия справится с этими задачами, и главное - не отклоняться от цели повышения благосостояния людей.

Для этого необходимы новые инвестиции, необходимо привлекать в регионы предпринимателей, которые создадут новые рабочие места, отметил глава правительства.

В первом полугодии этого года в страну поступило 320 млн евро новых инвестиций, создано более 1600 новых рабочих мест. Это очень позитивная новость, так как эти инвестиции будут стимулировать развитие экономики и повышать благополучие в целом, сказал Кариньш.

В то же время, как указал премьер-министр, большая часть инвестиций оказалась в Риге, Рижском регионе и крупных городах Латвии. Поэтому общими усилиями нужно делать все, чтобы инвестиции поступали не только в Ригу, но и в новые края.

Кариньш отметил, что одной из задач административно-территориальной реформы является также оптимизация сети школ, и самоуправления в этом играют большую роль. Он добавил, что министр образования и науки Анита Муйжниеце представит новую концепцию упорядочивания сети школ и вопросов оплаты труда учителей.

Руководитель Латвийского союза самоуправлений указал на допущенные правительством ошибки

Открывая съезд Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), руководитель организации Гинтс Каминскис указал на ошибки, допущенные в прошлом, и назвал задачи на будущее.

Одной из самых существенных ошибок правительства Каминскис считает решение сократить долю подоходного налога с населения, получаемого местными органами власти, а также тот факт, что ЛСС не смог убедить Министерство финансов и премьер-министра в том, что компенсация нужна по крайней мере тем самоуправлениям, которые в результате этого решения пострадали сильнее всего.

Как подчеркнул Каминскис, в настоящее время очевидно, что в будущем году самоуправления не смогут обойтись без поддержки.

"Без поддержки у местных властей могут возникнуть большие проблемы", - сказал он.

Каминскис отметил, что в настоящее время перед руководителями самоуправлений стоит множество вопросов, которые нужно решить, например, начало нового учебного года. В самоуправлениях не проходит ни дня, чтобы не говорилось о том, как будут работать школы, как дети будут безопасно посещать их в условиях Covid-19.

Руководитель ЛСС также упомянул о распределении средств поддержки, подчеркнув, что они должны распределяться независимо от политической принадлежности самоуправления, его удаленности от Риги и размера.

Каминскис считает работу с населением важной задачей новых органов местного самоуправления, способствующей более полному представительству интересов людей, укреплению способности принимать решения и демократии.