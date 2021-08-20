Отравление Навального: Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ

Как пишет "Медуза", в список вошли начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, замдиректора научно-технической службы ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Станислав Макшаков, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

Почти все эти люди упоминались в расследовании изданий The Insider и Bellingcat, посвященных отравлению Навального. Напомним, расследование было опубликовано в декабре прошлого года.

Напомним, год назад, 20 августа 2020 года, Навальному стало плохо в самолете, следовавшем рейсом Томск - Москва. Его доставили в больницу в Омске, однако через два дня перевезли в клинику в Германии. Правительство Германии сообщило, что политик был отправлен веществом из группы "Новичок".