"Я выжил и попал в тюрьму!": Навальный написал пост о годовщине отравления и опубликовал колонку в западных СМИ

"Никак не могу понять, какой день мне праздновать как второй день рождения", - написал политик.

Алексей Навальный поблагодарил врачей, пилотов, а также всех людей за поддержку.

По его словам, пилоты самолета, на котором он должен был добраться из Томска в Москву, быстро посадили самолет и дали ему шанс на спасение.

"Врачи скорой профессионально вкололи что надо, и я дожил до больницы. А потом вы все стали возмущаться и не дали тихо придушить меня подушкой в омской больнице или просто отключить от аппарата ИВЛ", - сказано в посте.

"Поэтому еще раз спасибо всем. Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться)", - отметил политик.

В конце поста Навальный шуточно благодарит власть за коррупцию, которая сыграла роль в его спасении - об этом он также написал в колонке для западных СМИ.

19 августа ее опубликовали в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. В статье, которую перевела "Медуза", оппозиционер предлагает пять шагов по борьбе с коррупцией.

Только объединение международных усилий в борьбе с коррупцией может решить крупнейшие мировые проблемы, заявил политик и призвал ввести персональные санкции против "олигархов из окружения Владимира Путина".

"Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием, и, похоже, коррупция сыграла немалую роль в том, что я выжил. Она заразила всю государственную систему России, в том числе спецслужбы", - пишет политик.

Тема коррупции, по словам Навального, должна стать приоритетной. Навальный предлагает пять шагов для борьбы с коррупцией. Сначала Запад должен выделить особую категорию "стран, которые поощряют коррупцию", что позволит принимать единые меры против них, а не вводить санкции против отдельных государств.

Уже после этого, как он считает, нужно ввести персональные санкции против олигархов из окружения Путина. Сейчас, по его мнению, в санкционных списках есть высокопоставленные представители спецслужб, но нет людей, в интересах которых действуют эти представители.

Заключительный шаг в плане Навального - создание международного органа или комиссии по борьбе с коррупцией.

Навальный продиктовал текст колонки по телефону своим адвокатам, следует из публикации.