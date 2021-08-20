Пт, 20.08.2021
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Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".

Пенсионерку осудили за оскорбление Лукашенко. Она стала звездой TikTok

Иллюстративное фото ФОТО: Ascannio/Shutterstock

Могилевчанка Алла Невмоева поспорила с коммунальщиками, выбрасывая мусор. Они записали ее выступление на видео и разместили в TikTok. Суд признал Александра Лукашенко потерпевшим.

В апреле 81-летняя пенсионерка из Могилева Алла Невмоева пошла выбрасывать мусор. Местный коммунальщик начал общаться с женщиной, "задавать ей неудобные вопросы" и фактически спровоцировал, заявила она потом в суде.

Невмоева призналась, что матом ругала Лукашенко. Не выдержала: по словам пенсионерки, она писала жалобы на коммунальные службы, в том числе в Администрацию президента, а приходили отписки.

Коммунальщики все сняли на камеру и разместили в TikTok.

Видео стало вирусным и дошло до замглавы администрации района Могилева. В итоге суд оштрафовал пенсионерку на 890 рублей (около 300 евро).


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