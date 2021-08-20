Пенсионерку осудили за оскорбление Лукашенко. Она стала звездой TikTok

В апреле 81-летняя пенсионерка из Могилева Алла Невмоева пошла выбрасывать мусор. Местный коммунальщик начал общаться с женщиной, "задавать ей неудобные вопросы" и фактически спровоцировал, заявила она потом в суде.

Невмоева призналась, что матом ругала Лукашенко. Не выдержала: по словам пенсионерки, она писала жалобы на коммунальные службы, в том числе в Администрацию президента, а приходили отписки.

Коммунальщики все сняли на камеру и разместили в TikTok.