Ангела Меркель на встрече с Путиным потребовала освобождения Алексея Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости освободить оппозиционера Алексея Навального. Прощальный визит Меркель проходит в годовщину отравления политика.
"Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом",- сказала Меркель журналистам.
"Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", - заявил в свою очередь российский президент, снова не назвав Навального по имени.
Немецкий канцлер также предложила Владимиру Путину исключить три немецкие НКО из списка нежелательных организаций в России.
В пятницу прошла последняя встреча Путина и Меркель на высшем уровне. Осенью в Германии пройдут парламентские выборы, в которых Меркель участвовать не будет.
Путин в начале переговоров назвал Германию одним из основных партнеров России. Меркель же заявила, что у стран есть разногласия, но они намерены поддерживать контакты.
"Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас, и в Европе, и в мире в целом. В том числе, и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас - второй торгово-экономический партнер после Китая", - цитирует Путина "Коммерсант".
Основная часть встречи проходила в закрытом формате.
Свой визит в Москву канцлер Германии начала с возложения венка к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.
Последняя встреча
В предыдущий раз Путин и Меркель лично виделись 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии, а Россию канцлер Германии в последний раз Меркель посещала 11 января того же года.
На переговорах в Москве тогда говорили о поставках газа, о ситуации в Донбассе и в той же Ливии. Меркель, в частности, говорила, что строительство газопровода "Северный поток-2" нужно довести до конца. Это была первая почти за пять лет их встреча в Кремле. В мае 2018 года переговоры Меркель с Путиным прошли в Сочи.
Этот визит должен стать для нее последним в должности канцлера. Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года, свою кандидатуру Меркель не выдвигает.
"Я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным деловым содержанием", - сказал в начале встречи в Кремле президент России.
"Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить", - ответила на это Меркель.
Канцлер перечислила темы для переговоров: снова конференция по Ливии и "конечно же, Афганистан". Она также намерена обсудить вопросы гражданского общества и некоммерческих организаций.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее говорил, что поездка в Москву будет проходить в напряженной политической атмосфере.
Визит Меркель к Путину совпадает с первой годовщиной отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который впоследствии лечился в Германии в статусе гостя канцлера.
Германо-российские отношения стали заметно более напряженными из-за российской аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе, а затем - после того как Меркель, вопреки уверениям Москвы, заявила, что Навальный был отравлен боевым ядом класса "Новичок".
Сразу по возвращении в Москву из Берлина Навальный был задержан и вскоре отправлен в колонию, официально - за уклонение от надзора при отбывании условного срока.
Правительство Ангелы Меркель присоединилось к западным санкциям против России, но не отказалось от планов достройки газопровода "Северный поток-2".
Из Москвы Меркель отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.