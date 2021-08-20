Ангела Меркель на встрече с Путиным потребовала освобождения Алексея Навального

"Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом",- сказала Меркель журналистам.

"Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", - заявил в свою очередь российский президент, снова не назвав Навального по имени.

Немецкий канцлер также предложила Владимиру Путину исключить три немецкие НКО из списка нежелательных организаций в России.

В пятницу прошла последняя встреча Путина и Меркель на высшем уровне. Осенью в Германии пройдут парламентские выборы, в которых Меркель участвовать не будет.

Путин в начале переговоров назвал Германию одним из основных партнеров России. Меркель же заявила, что у стран есть разногласия, но они намерены поддерживать контакты.

"Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас, и в Европе, и в мире в целом. В том числе, и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас - второй торгово-экономический партнер после Китая", - цитирует Путина "Коммерсант".

Основная часть встречи проходила в закрытом формате.

Свой визит в Москву канцлер Германии начала с возложения венка к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.

Последняя встреча

В предыдущий раз Путин и Меркель лично виделись 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии, а Россию канцлер Германии в последний раз Меркель посещала 11 января того же года.

На переговорах в Москве тогда говорили о поставках газа, о ситуации в Донбассе и в той же Ливии. Меркель, в частности, говорила, что строительство газопровода "Северный поток-2" нужно довести до конца. Это была первая почти за пять лет их встреча в Кремле. В мае 2018 года переговоры Меркель с Путиным прошли в Сочи.

Этот визит должен стать для нее последним в должности канцлера. Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года, свою кандидатуру Меркель не выдвигает.

Путин пришел на встречу с Меркель с цветами. Теперь немецким СМИ будет, что обсудить. pic.twitter.com/SQ6J8OK70P — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 20, 2021

"Я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным деловым содержанием", - сказал в начале встречи в Кремле президент России.

"Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить", - ответила на это Меркель.

Канцлер перечислила темы для переговоров: снова конференция по Ливии и "конечно же, Афганистан". Она также намерена обсудить вопросы гражданского общества и некоммерческих организаций.

В годовщину отравления Навального

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее говорил, что поездка в Москву будет проходить в напряженной политической атмосфере.

Визит Меркель к Путину совпадает с первой годовщиной отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который впоследствии лечился в Германии в статусе гостя канцлера.

Архивное фото. Владимир Путин и Ангела Меркель. 2005 год ФОТО: AFP

Германо-российские отношения стали заметно более напряженными из-за российской аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе, а затем - после того как Меркель, вопреки уверениям Москвы, заявила, что Навальный был отравлен боевым ядом класса "Новичок".

Сразу по возвращении в Москву из Берлина Навальный был задержан и вскоре отправлен в колонию, официально - за уклонение от надзора при отбывании условного срока.

Правительство Ангелы Меркель присоединилось к западным санкциям против России, но не отказалось от планов достройки газопровода "Северный поток-2".