Жители Латгале не пострадают от сокращения числа бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает Lsm.lv.
В Латгале сокращают число бригад скорой помощи. Как это повлияет на жителей?
В среду, 20 ноября, на встрече с главами самоуправлений Латгале это пообещала руководитель службы Лиене Ципуле. Решение о сокращении численности бригад принято и изменено не будет.
Именно этот факт оставил неприятное послевкусие у руководителей самоуправлений Латгале, так как они были лишены возможности принять участие в дискуссии по данному решению.
Прозвучали опасения в связи с тем, согласуется ли данное решение с другими, связанными с укреплением восточной границы.
Отнятые у NMPD 1,6 млн евро были катализатором стремительных перемен, что привело и к сокращению численности бригад, особенно в Латгальском регионе. На встрече с главами самоуправлений Латгале руководитель службы отметила, что перемены произошли бы в любом случае, скорее всего, в двух-трехлетний период.
"Это решение, которое уже принято, не может быть отменено никаким образом, вне зависимости от того, будет ли возвращено финансирование или нет", - заявила Ципуле.
При этом руководитель службы подчеркнула, что у жителей нет оснований для беспокойства.
"В Латгальском регионе днем не вносятся никакие изменения в план по обеспечению бригад, есть лишь отдельные бригады, которые будут работать в дневное время и не будут работать в ночные часы, - их покрытие сейчас тоже достаточно.
В Латгале по-прежнему лучшее обеспечение бригадами по всей Латвии, и оно останется таковым и в следующем году после вступления этих изменений в силу", - пояснила глава NMPD.
Однако, несмотря на объяснения Ципуле, ее разговор с главами самоуправлений Латгале временами переходил на повышенные ноты.
Мэр Краславского края Гунарс Упениекс выразил опасения, что в итоге изменений и с учетом плохого состояния дорог может существенно увеличиться время на прибытие бригады к пациенту, а также призвал обратить внимание на низкую доступность медицинского обслуживания в Краславском крае, предвидя, что в ближайшем будущем нагрузка на Службу неотложной помощи может увеличиться.
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