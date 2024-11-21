В Латгале сокращают число бригад скорой помощи. Как это повлияет на жителей?

В среду, 20 ноября, на встрече с главами самоуправлений Латгале это пообещала руководитель службы Лиене Ципуле. Решение о сокращении численности бригад принято и изменено не будет.

Именно этот факт оставил неприятное послевкусие у руководителей самоуправлений Латгале, так как они были лишены возможности принять участие в дискуссии по данному решению.

Прозвучали опасения в связи с тем, согласуется ли данное решение с другими, связанными с укреплением восточной границы.

Отнятые у NMPD 1,6 млн евро были катализатором стремительных перемен, что привело и к сокращению численности бригад, особенно в Латгальском регионе. На встрече с главами самоуправлений Латгале руководитель службы отметила, что перемены произошли бы в любом случае, скорее всего, в двух-трехлетний период.

"Это решение, которое уже принято, не может быть отменено никаким образом, вне зависимости от того, будет ли возвращено финансирование или нет", - заявила Ципуле.

При этом руководитель службы подчеркнула, что у жителей нет оснований для беспокойства.