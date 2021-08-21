Поскольку новый учебный год связан с различными требованиями и правилами, все больше родителей рассматривают идею дальнейшего обучения своих детей дома. И пока некоторые еще думают об этом, другие пережили такое изменение еще в прошлом учебном году. Как к изменениям адаптируется школьник и был ли переход на дистанционное обучение правильным выбором, в беседе с порталом Apollo.lv рассказывает мама ученицы 7-го класса Винета (имя изменено).

Госцентр образования на Facebook поделился рекомендациями, чтобы помочь детям безопасно вернуться в школу, призвав родителей "помочь школам, учителям, педагогам, воспитателям, няням и другому персоналу подготовиться к новому учебному году, объяснив связанные с этим ключевые аспекты".

Под публикацией возникла буря мнений, что заставляет многих задуматься, разрешать ли ребенку обучение очно.

"Я надеялся, что детям не придется носить маски. Это все кошмар. Нужно подумать, может, перейти на удаленку?" - пишет одна пользовательница.

"Хорошо, что дети и дальше будут учиться дистанционно дома. Не нужно будет снова тестировать и забивать голову всеми правилами", - комментирует другая.

"Не нарушаются ли основные права ребенка? Обязательное начальное образование означает, что ни ребенок, ни его родители или опекуны, ни госорганы не имеют права решать, получит ли ребенок начальное образование. Государство не должно перекладывать эту ответственность на родителей, налоги которых направляются на бесплатное образование. Родителям не нужно искать альтернативы, если они не согласны с принципом "входного билета", - пишет пользовательница Facebook.

"Я вообще не хочу отдавать своих детей на такую ​​фабрику зомби", - комментирует одна из матерей под публикацией.

"Пора бойкотировать этот цирк 1 сентября и не водить детей в школу! Пусть начнут головой думать, что их долг - не разделять детей!!!" - считает другая.

"Может, действительно стоит рассмотреть вариант обучения детей дома? Времени мало. Сидеть весь день в масках - ненормально. А на занятиях спортом в масках? Есть тоже будут в масках?" - делится мыслями другая пользовательница соцсети.

"Пока неясно, справятся ли школы с новыми вызовами"

Мать 13-летнего ученика в беседе с Apollo.lv рассказала, что в этом году мальчик будет учиться на удаленке уже второй год. Пока мир не охватила пандемия Covid-19, он учился очно.

"Сын учился в Цесисе, школа была прекрасной, пока существующая система там "не рухнула" и не сменился почти весь состав учителей.

Дистанционное обучение, я думаю, стало шоком для всех, и школы к этому не были готовы. Наши учителя старались и делали все, что могли, но это было довольно хаотично.

Мне казалось, что в то время можно было уделять больше внимания чтению и анализу книг, решению примеров по математике, но я понимаю, что то время было нелегким для всех, и учителя делали все, что могли", - говорит Винета.

Она рассказывает, что выбор в пользу удаленного обучения для ее сына продиктован как изменениями в существующей школе, так и пандемией.

"Летом, после первой весенней пандемии, уже было ясно, что в новом учебном году школа не будет работать очно, и так и произошло", - отмечает она.

Винета добавляет, что хотя на то, чтобы привыкнуть к новой системе, потребовалось некоторое время, она оказалась простой и удобной.

"Сентябрь был потрачен на то, чтобы дети поняли, как работает новая школьная система, но все оказалось просто. В начале месяца были даны учебные материалы, задания, а в конце месяца - работа, на которую обычно давалось по три часа, оставалось добавить ее в школьную систему и - готово. Не все предметы преподавались в течение месяца. Математика и языки, конечно, были чаще, а по музыке, например, проводилась более обширная работа раз в семестр.

Мне самой эта система нравится. Кажется, что акцент делается не столько на всех предметах, сколько на конкретном.

Школа также дает всем возможность ходить в школу и учиться там раз в неделю, задавая учителям вопросы по непонятным темам, вместе посещая музеи и так далее. Мой сын ходил в школу каждую пятницу, но когда в октябре все школы снова закрылись, эта возможность закончилась и для нас. Этого жалко", - говорит Винета.

Также существует определенное время для еженедельных консультаций по Skype.

"Возможности пообщаться с учителями достаточно шисоки, учителя приветливы, как и администрация школы, которая помогает решать технические вопросы, если, например, не получается добавить работу в систему", - продолжает она.

Винета говорит, что ее сын с удовольствием принял изменения.

"Он с удовольствием начал учебу, посещал и очные консультации.

Когда и школу, и спортшколу, и развлекательные заведения снова закрыли, начались протесты, но это понятно.

Об этом говорят и подростковые и молодежные психологи, что в этой возрастной группе пандемия может иметь неблагоприятные последствия", - говорит она.

Винета отмечает, что о решении перейти на дистанционное обучение не жалеет и в этом году ее сын продолжит обучение так же.

"В нынешних условиях считаю это наиболее разумным вариантом. Школы дистанционного обучения давно работают в таком режиме, система для них уже четкая, проверенная.

В этом году сын продолжит учебу там, потому что пока неясно, справятся ли очные школы с новыми вызовами. Мы не торопимся и делать прививку сыну, поэтому в настоящее время считаем дистанционное обучение наиболее подходящим для нас в данных обстоятельствах.

Сын хотел бы вернуться в очную школу, но понимает сложившуюся ситуацию. В любом случае решение о том, что наш сын будет обучаться дистанционно до окончания средней школы, еще не принято. Посмотрим, как все будет развиваться", - говорит она.

Уже сообщалось, что в новом учебном году процесс получения образования на всех уровнях будет организован очно, с соблюдением основных принципов контроля за распространением Covid-19 - регулярное информирование, дистанция, гигиена и проверка состояния здоровья.

Сотрудники и учащиеся начальных и средних школ могут участвовать в очной работе школ при наличии действующего сертификата о вакцинации или выздоровлении либо с отрицательным результатом теста на Covid-19. Первые тесты ученикам необходимо сдать до начала учебного года - с 23 по 30 августа. Дальнейшее тестирование будет проводиться по алгоритму, опубликованному на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. Тест не требуется проводить лицам с прививкой или свидетельством о выздоровлении. Тестирование школьников оплачивается из госбюджета. В образовательном учреждении (кроме дошкольных и высших учебных заведений) тестирование будет проводиться в сотрудничестве с конкретной лабораторией, и учебное заведение имеет право передать ей данные о школьниках.

В течение срока действия теста, проводимого в учебном заведении, школьник сможет участвовать в очных образовательных программах и программах профессионального обучения, а также в мероприятиях по работе с молодежью в других учебных заведениях.

Без прививки, сертификата о выздоровлении или отрицательного теста школьник не сможет участвовать в очном обучении. Родители вправе выбрать для своего ребенка семейное образование, которое возможно с 1-го по 8-й класс (включительно). Остается условие, что для выполнения необходимых формальностей не нужно предоставлять справку от врача или заключение психолога. При этом важно помнить, что семейное образование - это не дистанционное обучение - родители сами несут ответственность за процесс обучения и его результаты, школа же будет оказывать методическую поддержку и согласовывать проверку полученных знаний.