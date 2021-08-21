Правоохранители провели обыск в доме бывшего главы Банка Латвии Римшевича

Адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис сегодня, 21 августа, отказался комментировать ситуацию LETA.

Уже сообщалось, что в феврале 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса. Генеральная прокуратура обвинила Римшевича в получении взятки, а Мартинсонса - в поддержке этого.

Римшевича обвиняют в получении взяток - оплачиваемой поездки на отдых и денег. Ему также предъявлено обвинение в отмывании незаконно полученных финансовых средств. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в преступлениях, в которых его обвиняют.

Фото: День Римшевича. От Госполиции до KNAB

Прокурор, курирующий дело, Виорика Иргена ранее сообщала, что KNAB возбудил дело по заявлению двух представителей Trasta komercbanka, в котором оба фигурировали как дающие взятку, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией о происшествии. LETA известно, что эти люди - бывший член правления Trasta komercbanka Виктор Зиемелис и бывший акционер Игорь Буймистерс.

Ранее Иргена заявляла, что один из акционеров в 2010 году обратился к Римшевичу с просьбой помочь в решении вопросов, связанных с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), в обмен предложив тому оплачиваемую поездку на Камчатку. В свою очередь, в 2012 году этот акционер вместе с другим неоднократно обращался к Римшевичу с просьбой помочь в решении иных вопросов, связанных с FKTK. В качестве оплаты Римшевич потребовал 500 000 евро, которые должны были быть выплачены двумя частями - до и после решения FKTK.

Прокурор ранее подчеркивала, что после соглашения 2010 года Римшевич неоднократно консультировал акционера Trasta komercbanka, тем самым пытаясь повлиять на решения FKTK. Консультации такого рода также проводились после заключения соглашения 2012 года, однако, хотя Римшевичу удалось повлиять на FKTK, чтобы были приняты решения, которые казались благоприятными для Trasta komercbanka, в то же время были приняты и неблагоприятные решения.

Галерея: Дом Римшевича в Лангстини

В качестве одного из видов помощи, оказываемой Римшевичем, прокурор упомянул помощь в подготовке ответов на вопросы FKTK в связи с ликвидностью банка и проблемами нерезидентов.

Иргена также пояснила, что Римшевич не полностью выполнил то, что от него просили, поэтому была выплачена только первая часть суммы, или 250 000 евро. Из объяснения прокуратуры ясно, что Мартинсонс в этом уголовном правонарушении выступил посредником - он получил 10% от общей суммы взятки. Прокурор добавила, что дачу взятки совершили наличными.

В дополнительных обвинениях Римшевича и Мартинсонса также обвиняли в отмывании денег в размере 250 000 евро.

Генпрокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой управляющий Банка Латвии тайно стал. Против этой компании также возбуждено дело о применении принудительных мер, поскольку указанное отмывание денег осуществлялось в интересах этого юридического лица. Прокуратура не разглашает название компании, но в программе TV3 Nekā personīga ранее сообщалось, что дополнительное обвинение связано со сделкой, в ходе которой компания MM Investīcijas, официально принадлежащая Мартинсонсу, приобрела недвижимость в Юрмале на улице Базницас, 2.