Кариньш: В народе нужно восстановить единство

В своем обращении премьер-министр поблагодарил всех, кто внес вклад в восстановление независимости Латвии, добавив, что "наш народ непобедим, когда мы едины".
В то же время Кариньш добавил, что на данный момент мы не едины, так как живем в "невероятном облаке дезинформации и лжи" о пандемии Covid-19 и работе правительства.
"Сейчас сложно отделить зерна от плевел", - заключил премьер.
Несмотря на текущие проблемы, Кариньш призвал народ снова собраться вместе. "Внутри страны мы не соперники - ни политически, ни идеологически. Мы - патриоты страны, мы любим свою страну. Нам необходимо восстановить единство, которое существовало 30 лет назад", - подчеркнул премьер.