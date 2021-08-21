Сб, 21.08.2021
Появилась информация, что есть группа сирийцев, с которыми довольно жестоко обошлась белорусская сторона и которые сейчас тоже где-то в лесу Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"
Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"
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Кариньш: В народе нужно восстановить единство

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Zane Bitere/LETA

В народе должно быть восстановлено единство и он должен снова сплотиться, как это было 30 лет назад. Обращаясь к присутствующим на церемонии вручения Премии государственности, учрежденной 4.maija Deklarācijas klubs, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV).

В своем обращении премьер-министр поблагодарил всех, кто внес вклад в восстановление независимости Латвии, добавив, что "наш народ непобедим, когда мы едины".

В то же время Кариньш добавил, что на данный момент мы не едины, так как живем в "невероятном облаке дезинформации и лжи" о пандемии Covid-19 и работе правительства.

"Сейчас сложно отделить зерна от плевел", - заключил премьер.

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Несмотря на текущие проблемы, Кариньш призвал народ снова собраться вместе. "Внутри страны мы не соперники - ни политически, ни идеологически. Мы - патриоты страны, мы любим свою страну. Нам необходимо восстановить единство, которое существовало 30 лет назад", - подчеркнул премьер.


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