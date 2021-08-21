Кариньш: В народе нужно восстановить единство

В своем обращении премьер-министр поблагодарил всех, кто внес вклад в восстановление независимости Латвии, добавив, что "наш народ непобедим, когда мы едины".

В то же время Кариньш добавил, что на данный момент мы не едины, так как живем в "невероятном облаке дезинформации и лжи" о пандемии Covid-19 и работе правительства.

"Сейчас сложно отделить зерна от плевел", - заключил премьер.